Christa Pike sobrevivió a las inyecciones letales y el gobernador de Tennessee suspendió las ejecuciones por 2026

Christa Pike sobrevivió a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución en la ciudad estadounidense de Tennessee, tras ratificarse su condena de muerte a última hora del miércoles. Al chequear que la condenada a muerte continuaba con vida, las autoridades estatales la trasladaron a un centro médico para recibir tratamiento, a la par que el gobernador Bill Lee ordenó suspender las ejecuciones previstas para lo que queda de 2026.

{{{htmlAmp}}}

El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Pike recibió las dos tandas de la inyección letal contempladas por el protocolo estatal. Sin embargo, la mujer no murió y permaneció con vida durante el procedimiento, en un episodio que abrió enormes interrogantes sobre el protocolo que deben seguir las autoridades cuando una ejecución mediante inyección letal no logra producir la muerte.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte después de haber sido condenada en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cometido en 1995. La ejecución había sido habilitada nuevamente horas antes por la Corte Suprema de Estados Unidos, que levantó una suspensión dictada temporalmente por un tribunal federal de apelaciones ayer mismo.

Según informó el Departamento Correccional, las autoridades siguieron el procedimiento establecido por la legislación de Tennessee y administraron las dos dosis previstas de pentobarbital. El organismo sostuvo además que el químico utilizado en el protocolo "ha sido efectivo de manera consistente".

Sin embargo, después de recibir las dos dosis, Pike continuó con vida. Testigos presentes durante la ejecución pudieron escuchar su respiración durante casi una hora antes de ser obligados a abandonar el lugar, según los reportes de periodistas que presenciaron el procedimiento.

El Departamento Correccional confirmó posteriormente que la mujer fue trasladada fuera de las instalaciones penitenciarias hacia un centro médico. Los abogados de Pike indicaron que desconocían cuál era su estado de salud al momento de su traslado.

Tennessee suspendió las ejecuciones tras el caso Pike

El episodio generó severas dudas respecto de los pasos posteriores previstos por el estado. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, la legislación contempla dos tandas de la inyección letal y no permite "procedimientos adicionales" una vez administradas las dosis establecidas.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión temporal de las ejecuciones previstas para 2026 y ordenó una investigación sobre el procedimiento aplicado a Pike.

"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", sostuvo Lee en un comunicado difundido por medios locales.

El gobernador pidió que se realice una investigación "exhaustiva" para determinar qué ocurrió durante la ejecución fallida y resolver las dudas sobre el funcionamiento del protocolo estatal.