El Estado de Tennessee se preparaba para aplicarle la pena de muerte a Christa Gail Pike por haber asesinado a su compañera de clase hace más de 30 años. Al momento del crimen, tenía 18 años e iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado en 200 años, pero una hora antes de realizar el proceso suspendieron la pena.

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¿Quién es la mujer condenada a muerte en Tennessee y de qué se la acusa?

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito en Tennessee, necesitaban revisar los argumentos que habían sido presentados por el equipo legal y frenó cualquier actuación una hora antes de que se concretara. La ejecución de Pike, hoy de 50 años, estaba prevista para este miércoles a las 12 horas de Argentina.

A la mujer se le iba a aplicar una inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville. Ella y su novio habían sido declarados culpables de apuñalar y golpear a Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de clase en un centro de formación laboral en Knoxville.

¿Por qué suspendieron la ejecución de Christa Pike?

Horas antes del procedimiento, Christa rechazó pedir una última comida especial, un "beneficio" otorgado a los condenados a muerte, y difundió una carta a través de sus representantes, donde manifestó que se encontraba en paz y que no tenía miedo de morir.

“Se me conceda o no el indulto, estoy en paz. No tengo miedo a morir, solo me preocupa el proceso”, escribió Pike, quien afirmó haber sentido “más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida”, según difundió la NBC News.

El crimen captó gran atención en la década de 1990, ya que un pentagrama había sido grabado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del hecho habían avivado los temores de un culto durante el “pánico satánico” desatado en los años 1980.

Pike no negó haber asesinado a Slemmer, pero sus defensores argumentaron que el Estado debía considerar su edad al momento del hecho, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual que data desde pequeña.

Entre la apelación y la prisión perpetua: ¿qué pasará con la sentencia?

Para el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, la sentencia de muerte de la mujer es una excepción, ya que a otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee se les habían anulado sus sentencias.

Por lo tanto, los abogados de Pike solicitaron a la Corte Suprema estadounidense que detenga la ejecución. “Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto.

Sin embargo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó su indulto. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, reflexionó.

La madre de Slemmer, May Martinez, esperaba que se lleva a cabo la inyección letal, ya que expresó que llevaba décadas esperando que se ejecutara la sentencia. “Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”.

Martínez dijo que un grupo la ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida para presenciar la ejecución.

¿Cómo fue el crimen de Colleen Slemmer en 1995?

De acuerdo al informe de la fiscalía, Pike temía que Slemmer tratara de quitarle a su novio, por lo que la atrajo hacia una zona boscosa en enero de 1995. Allí la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Mientras que Shipp, el novio de la condenada, había admitido grabar el pentagrama —símbolo en forma de estrella vinculado al satanismo— en el cuerpo de la víctima.

Por ese entonces, Shipp tenía 17 años y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de obtener la libertad condicional. Pike fue la única condenada a muerte.

Desde 1976, solo 18 mujeres han sudo ejecutadas en Estados Unidos, lo que representa el 1% del total de las ejecuciones, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.