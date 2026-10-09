Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución en Tennessee, Estados Unidos, desarrolló neumonía y continúa hospitalizada aunque logra recuperarse, según explicaron sus médicos y abogados. Despertó el martes después de varios días inconsciente y ya puede levantarse y caminar por su habitación. Sin embargo, su equipo legal advirtió que todavía se desconoce el alcance de las posibles secuelas físicas y neurológicas.

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La ejecución de Pike, fechada para el 30 de septiembre, fue interrumpida luego de que las autoridades le administraran dos dosis de pentobarbital sin lograr provocarle la muerte. El caso abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado por el estado y derivó en una investigación judicial para determinar qué ocurrió durante el intento de ejecución.

Según informó su abogado Stephen Ferrell a medios locales, Pike permanece internada y enfrenta un largo proceso de recuperación. Además de la neumonía, presenta un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, una importante inflamación en las manos y algunas dificultades para tragar.

Christa Pike despertó después de varios días inconsciente

El despertar de Pike se produjo el martes y sorprendió tanto a sus abogados como al equipo médico. Según explicó el letrado Randy Spivey, sus primeras palabras fueron "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?". Spivey aclaró que no estaba presente cuando la mujer despertó, pero transmitió a la prensa la información que recibió sobre su evolución. Por su parte, Ferrell señaló que Pike ya puede desplazarse por su habitación, aunque todavía no está claro si logrará recuperar por completo la movilidad de los brazos.

Los abogados advirtieron que algunas de las lesiones podrían ser permanentes. La imposibilidad de tragar, las complicaciones vasculares y la inflamación constituyen parte de los problemas que enfrenta durante su internación, mientras los médicos evalúan su evolución.

La Justicia ordenó preservar las pruebas del intento de ejecución

Un tribunal de Tennessee ordenó al Departamento de Correcciones preservar las pruebas relacionadas con el procedimiento del 30 de septiembre. La medida incluye los fármacos utilizados, las vías intravenosas y otros materiales empleados durante la administración de las sustancias letales.

La defensa sostiene que una de las vías intravenosas pudo haber fallado y que el pentobarbital podría haberse filtrado fuera de la vena, lo que habría interferido con el procedimiento. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser investigada y no existe una conclusión definitiva sobre las causas del fracaso.

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", sostuvo Spivey ante la prensa. El fiscal general adjunto del estado, Will Ayers, evitó precisar si las autoridades solicitarán una nueva orden de ejecución.

Tennessee suspendió las ejecuciones previstas para 2026

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cometido un año antes. Su ejecución habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años. Tras el episodio, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026. Por el momento, las autoridades estatales no aclararon si intentarán reanudar el procedimiento contra Pike.