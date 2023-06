China rechazó los dichos de Biden sobre que Xi Jinping era un dictador

(Agrega declaración del Departamento de Estado y amplía dichos de Biden)

China calificó hoy como una "abierta provocación" a los "irresponsables" dichos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comparó a su par chino, Xi Jinping, con los dictadores.

Ayer, en una recaudación de fondos en California, Biden dijo que Xi estaba molesto por el episodio del supuesto globo espía chino que en febrero fue derribado en Estados Unidos porque no tuvo conocimiento de su existencia, lo cual es "una gran vergüenza para los dictadores".

"China expresa su agudo descontento y enérgica protesta", declaró la portavoz de la Cancillería del país asiático, Mao Ning, en una sesión informativa.

La vocera denunció que "las declaraciones de Estados Unidos son extremadamente absurdas e irresponsables, contradicen los hechos, violan gravemente el protocolo diplomático, atentan gravemente contra la dignidad política de China y constituyen una abierta provocación política", según recogió la agencia de noticias Sputnik.

Horas después, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, matizó las declaraciones presidenciales y aseguró que si bien EEUU y China mantienen "diferencias y desacuerdos", Washington cree que la diplomacia es la única forma de avanzar en las relaciones bilaterales.

"No debería ser una sorpresa, por supuesto, que tengamos diferencias y desacuerdos con la República Popular China. El presidente (Biden) cree que la diplomacia, incluido este reciente viaje realizado por el secretario (de Estado Antony Blinken) es una forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas, evitar los errores de cálculo (...) Eso no significa, por supuesto, que no seremos francos y directos sobre nuestras diferencias", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las palabras de Biden tuvieron lugar apenas un día después de la visita de Blinken, a China, encaminada a aplacar la tensión que marca las relaciones entre las dos potencias.

Biden también aseguró en su discurso que "lo más importante es que ahora (Xi) está en una situación en la que quiere volver a tener una relación" y comentó que Blinken estaba en China, donde hizo un "buen trabajo" pero "va a llevar tiempo", citó el diario The New York Times.

El jefe de la diplomacia estadounidense estuvo en el país asiático el 18 y el 19 de junio, en la primera visita de un secretario de Estado norteamericano a China en los últimos cinco años. Durante el viaje, se reunió con altos funcionarios chinos, incluido el presidente Xi.

Blinken describió las conversaciones como "constructivas y francas" y destacó que las partes reafirmaron la importancia de estabilizar sus relaciones.

Además, el funcionario de Biden dijo tras su visita a China que el "capítulo" del globo espía "debe cerrarse" y ambas partes se comprometieron a intentar estabilizar la relación, en declaraciones a la cadena de noticias NBC News.

El secretario de Estado tenía previsto viajar a Beijing a principios de febrero, pero aplazó la visita a última hora luego de que un supuesto globo espía chino atravesara Estados Unidos antes de ser derribado por el Ejército sobre el océano Atlántico.

China sostiene que el globo era un dirigible civil dedicado a la investigación científica.

Rusia también apuntó a Estados Unidos por los comentarios sobre Biden.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó las "contradicciones" de la política exterior de Washington, que criticó a Xi justo cuando las relaciones entre ambos países parecían mejorar un poco.

"Son señales muy contradictorias en la política exterior de Estados Unidos, lo que representa un gran factor de imprevisibilidad", dijo Peskov a la prensa.

"Hemos visto durante días cierta información sobre (...) declaraciones conciliatorias" de Blinken en Beijing, por lo que las críticas de Biden son "completamente incomprensibles", subrayó el vocero ruso.

Con información de Télam