China elevó la presión sobre Corea del Sur para que busque la "autonomía estratégica" y no tome partido por EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, estrecha la mano de su homólogo surcoreano, Cho Hyun, durante su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl, Corea del Sur

En un momento de recalibración geopolítica en el Este de Asia, la República Popular China emitió un firme mensaje diplomático hacia Seúl para evitar que la alianza de seguridad entre Corea del Sur y Estados Unidos derive en un alineamiento automático contra los intereses de Pekín. Durante una visita oficial a la capital surcoreana, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, instó a las autoridades locales a mantener una postura de "autonomía estratégica" y a no sumarse a la lógica de confrontación por bloques que impulsa Washington en la región.

El despliegue diplomático de Wang Yi incluyó reuniones al más alto nivel con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y con el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac. En ambos encuentros, la agenda estuvo marcada por la reciente reactivación de los contactos indirectos entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, así como por los persistentes ejercicios militares y ensayos con misiles en la península.

Durante su encuentro con Wi Sung-lac, el jefe de la diplomacia china fue categórico al señalar las responsabilidades directas de la tensión militar en la zona. Según reportó la agencia estatal Xinhua, Wang afirmó que la salida de fondo al conflicto pasa inevitablemente por modificar la postura de la Casa Blanca. "La solución fundamental a las tensiones en la península de Corea pasa por abordar las causas profundas del problema e instar a Estados Unidos a que abandone su política hostil hacia Corea del Norte", aseveró el canciller chino. En esa línea, Pekín remarcó que le complacería presenciar un escenario donde la península avance de forma concreta hacia la coexistencia pacífica entre Seúl y Pionyang, para lo cual consideró imprescindible restablecer la confianza mutua y reanudar las vías formales de diálogo.

Las definiciones de Pekín se produjeron un día después de que Donald Trump sorprendiera al anuncio de su intención de reunirse nuevamente con Kim Jong-un antes de fin de año. En sus declaraciones, el mandatario estadounidense no solo afirmó que la potencia norteña cuenta con un arsenal estimado en 57 armas nucleares "muy potentes", sino que además reveló haber ordenado al Pentágono la reducción y acortamiento de los ejercicios militares conjuntos con las fuerzas surcoreanas, apelando a su "muy buena relación" personal con el líder norcoreano.

Sin embargo, la retórica diplomática contrasta con la realidad de los operativos de seguridad en el terreno. Mientras el Departamento de Estado mantiene formalmente la exigencia de la desnuclearización, la Guardia Costera de Japón y el gobierno nipón informaron este mismo jueves sobre el lanzamiento de lo que se presume fue un nuevo misil balístico norcoreano hacia el mar, evidenciando que la escalada armamentística no se ha detenido.

Ante este escenario cruzado, Wang Yi enfatizó ante las autoridades en Seúl la necesidad de no quedar atrapados en la competencia hegemónica de las superpotencias. China espera que Corea del Sur "se abstenga de la confrontación entre bloques y de tomar partido, y desarrolle relaciones con las grandes potencias, incluidas China y Estados Unidos, de forma paralela y sin contradicciones", sostuvo el diplomático. En sus conversaciones cara a cara con el presidente Lee Jae-myung, el canciller chino celebró que los lazos bilaterales hayan entrado en una fase de recuperación integral durante este año y abogó por consolidar un vínculo "racional, pragmático y positivo" que responda a los intereses mutuos de ambas naciones.

Como eje de la agenda económica, Pekín urgió a acelerar y acelerar la conclusión de la segunda fase del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. Para la administración de Xi Jinping, la integración de los mercados asiáticos se ha vuelto una prioridad defensiva urgente frente al aumento global de las medidas proteccionistas y la creciente fragmentación del comercio internacional.

Con información de Reuters