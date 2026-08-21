China condenó a perpetua al fundador de Evergrande y le confiscaron todos sus bienes

Un tribunal de China condenó a cadena perpetua a Hui Ka Yan, el multimillonario fundador de la inmobiliaria Evergrande, después de años de haber sido acusado de llevar al sistema financiero chino a su peor crisis tras el colapso de su empresa. También fue obligado a confiscar todos sus bienes personales, lo que lo dejó en la ruina después de haber sido uno de los exponentes chinos más ricos del mundos.

La decisión quedó a disposición del Tribunal Intermedio de Shenzhen, que determinó que Hui y Evergrande participaron entre 2016 y 2021 de un fraude financiero a gran escala y cometieron diversos delitos, entre los que se incluye el uso indebido de fondos; fraude en la captación de fondos; y fraude en la captación ilegal de fondos públicos. Hui se hizo cargo de estos cargos y se declaró culpable en abril de este año.

La caída de Evergrande como compañía desencadenó en una fuerte crisis de la vivienda en China que todavía afecta a algunos sectores de la economía nacional. El veredicto del tribunal de Shenzhen consideró que el la cifra de los delitos de Hui es "excepcionalmente elevado" y que las circunstancias en las que se dieron "fueron particularmente graves", dado que provocaron "pérdidas económicas excepcionalmente importantes" y un "daño a la sociedad extremadamente grave".

"Hui es responsable de las operaciones de Evergrande Group y debe recibir un castigo severo porque sus acciones y las de la compañía alteraron gravemente el orden de la economía de mercado socialista", rezó el comunicado publicado en las redes sociales de la Justicia china.

Cómo estuvo Hui durante su sentencia

Según fuentes en China, durante el dictado de su sentencia este jueves Hui permaneció inexpresivo, vestido con una camisa azul marino y escoltado por dos agentes de policía. Fue la primera vez que apareció en público desde su repentina desaparición en 2023.

El tribunal además le retiró de por vida sus derechos políticos y multó a Evergrande Group y a su filial Evergrande Real Estate Group con un total de 2.350 millones de dólares.

Hui Ka Yan, presidente y fundador de Evergrande.

La caída de Evergrande y sus repercusiones en la economía china

En sus años de esplendor, Evergrande supo ser la desarrolladora inmobiliaria de más rápido crecimiento de China. Pero su colapso en 2021, cuando tenía más de 300.000 millones de dólares en deuda, llevó al sistema financiero chino al borde del abismo y dejó al descubierto la dependencia de la República Popular respecto del sector inmobiliario como motor del crecimiento.

Hui fundó Evergrande en 1996, en el sur de China, justo cuando el país atravesaba una transformación histórica: millones de personas dejaban el campo para instalarse en las ciudades. La empresa se montó sobre ese boom inmobiliario y creció hasta convertirse en uno de los gigantes del sector, mientras Hui diversificaba su imperio con un equipo de fútbol y una compañía de vehículos eléctricos. En 2017, su fortuna llegó a unos 45.300 millones de dólares, según la revista Forbes, lo que lo convirtió en el hombre más rico de Asia.

El problema apareció cuando el espectacular crecimiento del mercado inmobiliario empezó a generar preocupación en Pekín, que temía que el endeudamiento de las grandes desarrolladoras pusiera en riesgo al sistema financiero. En 2020, las autoridades impusieron límites a la deuda de las compañías del sector para frenar una expansión que había alcanzado dimensiones inéditas. Para Evergrande, que dependía de un flujo permanente de crédito para sostener sus proyectos, las nuevas restricciones fueron un golpe directo.

La compañía finalmente entró en default en 2021, aunque sus problemas no se explicaban solamente por las medidas del Gobierno chino. Evergrande llevaba años acumulando deuda, había utilizado prácticas contables cuestionables y, ante la falta de liquidez, llegó a presionar a sus empleados para que aportaran dinero mediante préstamos de corto plazo. Una investigación interna detectó además que los ejecutivos habían diseñado mecanismos para esquivar las restricciones al endeudamiento utilizando a terceros que pedían préstamos con filiales de Evergrande como garantía, una maniobra que terminó agravando el derrumbe del gigante inmobiliario.

La caída tuvo consecuencias que todavía golpean a miles de compradores y acreedores. En 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, mientras que este jueves otros dos tribunales de Shenzhen condenaron a 56 personas, entre ellas los dos hijos de Hui, a penas de entre 22 meses y 18 años de prisión.