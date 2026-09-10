La inflación industrial en China subió al 3,8% en agosto impulsada por la tensión bélica

La inflación industrial en China se aceleró en agosto hasta alcanzar el 3,8% interanual, superando el 3,5% registrado en julio. Según los datos difundidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística, los precios a la salida de fábrica quedaron ligeramente por encima de lo esperado y acumularon seis meses seguidos en terreno positivo, en coincidencia con el conflicto armado en Oriente Medio.

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Con este resultado, los precios a la salida de fábrica en el gigante asiático encadenaron seis meses consecutivos de incrementos interanuales, un período que coincide de forma directa con los meses de escalada bélica en Oriente Medio. El repunte quebró además una prolongada fase de caída en los precios mayoristas que se había extendido durante 41 meses seguidos. En la medición mensual, el IPP mostró una subida del 0,4% respecto a julio, tras dos meses con retrocesos.

A la par de los valores industriales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de China experimentó un avance del 0,8% interanual en agosto, tres décimas por encima del registro alcanzado el mes anterior. Respecto de la variación mensual, los precios minoristas anotaron un incremento del 0,4%, rompiendo una tendencia previa de tres meses en terreno negativo.

En la apertura por rubros, los precios de los productos alimentarios mostraron un descenso del 1,4% interanual durante agosto. Esta contracción fue compensada por la suba del 1,2% en los bienes no alimentarios, al tiempo que tanto las tarifas de los servicios como los valores de los bienes de consumo treparon un 0,8% en ambos rubros.

De acuerdo con el organismo estadístico estatal, en la acumulación de los primeros ocho meses del año (período de enero a agosto), el IPC promedio de la economía china acumuló un incremento del 0,9% en comparación con el mismo lapso del año previo.

Con información de EuropaPress.