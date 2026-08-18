Chats, violencia de género y corrupción: las denuncias de la ex pareja de Cerimedo tras ser baleada

La ex pareja del asesor político Fernando Cerimedo, Nadia Beller, publicó en las últimas horas presuntos chats entre ambos que datarían de junio y julio de este año en los que ella lo acusa por golpes y agresiones. En diálogo con El Destape Radio, Beller confirmó la veracidad de esos chats que publicó en su cuenta de Facebook y explicó que se trató de la "primera tentativa de feminicidio" de Cerimedo.

En comunicación con El Destape Radio, Beller contó que Cerimedo siempre se mostró como una "persona limpia" pero que todo cambió cuando ella descubrió un hecho de infidelidad con una funcionaria del gobierno de Rodrigo Paz. "Le descubro ese hecho y él me golpeó", relató. "Ahí tuve un conflicto moral y llegué a llamar a la defensoría, llamé a un periodista y él a la policía y la fiscalía", siguió la abogada y dijo que el ministro de Gobierno de Marco Antonio Oviedo se hizo presente en su casa con un asesor y un colaborador y se encargaron de "tapar" su denuncia. "Hicieron que se fuera la policía", denunció Beller, quien después sostuvo que Cerimedo también controlaba en las sombras a la policía y las fuerzas militares.

Según se desprende de los presuntos chats, Cerimedo habría intentado ahorcar a Beller y la habría arrastrado por el suelo. Ahí mismo, sostuvo la mujer, Cerimedo habría reconocido el hecho de violencia pero la acusa a ella de querer "vengarse" y "castigarlo". "No tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue", se lee en uno de las presuntas conversaciones.

Chats publicados por Natalia Beller en su cuenta de Facebook. @https://www.facebook.com/nadia.beller.5

En otro de los presuntos intercambios, Beller envió fotos de su rodilla y su codo con moretones y también de su cuello con marcas de ahorcamiento. "Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo", le dice ella, a lo que él respondió: "Tenes que ponerte frío amor". "No... tengo que alejarme de vos. Qué más frío? Ayer casi me quemé la piel con esa carne congelada y sigue la hinchazón y el morete. Voy a meterme a la ducha una media hora como dijo tu médico", siguió ella.

Chats publicados por Natalia Beller en su cuenta de Facebook. @https://www.facebook.com/nadia.beller.5

Chats publicados por Natalia Beller en su cuenta de Facebook. @https://www.facebook.com/nadia.beller.5

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En el último presunto chat que compartió Beller, se ve que ambos hablan de buscar un inmovilizador de cuello para que ella lo use por los golpes. En sus declaraciones a El Destape Radio, Beller contó que en ese momento, que fue entre junio y julio, ella decidió no denunciar la tentativa de feminicidio sino denunciar lesiones pero que él le pidió no hacerlo y le solicitó "tiempo" para arreglar asuntos personales. "Me dijo que le iba a 'cagar la vida igual', que sus hijos, que le de tiempo para que lo agarrar a Evo (Morales) y ahora me doy cuenta que el tiempo que él me pedía no era otra cosa que el tiempo que se tomó para planificar asesinarme", contó Beller, quien se encuentra hospitalizada desde la madrugada después de recibir cuatro impactos de bala por dos sicarios.

El rol de Cerimedo en la política boliviana

En las mismas declaraciones radiales, Beller dijo que la última vez que vio al asesor político fue la tarde previa al intento de atentado y que incluso él se despidió con "un beso". También dijo que Cerimedo estaba al tanto del embarazo de cuatro semanas y que el día previo habían estado en ese mismo centro de salud para que ella se hiciera una ecografía y que hasta él había sugerido nombres para el bebé. Sin embargo, dijo que cuando fue atacada se enteró por la policía que él le había mentido. Que esa noche no estaba yendo a la La Paz a reunirse con el Presidente -como dice que le habría dicho- sino que estaba por tomar un vuelo para irse a Buenos Aires. "Tengo plena certeza de que él es el autor intelectual de los hechos", afirmó Beller, luego de contar que Cerimedo le habría prometido que fuera al encuentro con al fuente en el que fue emboscada y que se quedara tranquila porque siempre iba a haber custodia para protegerla.

En su cuenta de Facebook, Beller también compartió una imagen de un cajón donde se ven pilas de billetes y un reconocimiento a Cerimedo por su participación en un curso de "seguridad y protección de personas". En diálogo con El Destape, Beller contó que en la casa en la que convivían siempre hubo "cajones llenos de dinero" pero que él siempre le decía que eran para "una cosa u otra". También dijo que escuchó conversaciones entre Cerimedo y la esposa de Paz, Maria Elena Urquidi, en las que discutían sobre negocios. "Yo se que él era parte y testaferro y él recibía dinero", sumó.

Por último, Beller dijo que Paz le "delegó" el "manejo del Gobierno" por sus presuntos vínculos con Estados Unidos, la DEA y la CIA. "Básicamente si Paz quiere que ingresen dólares, que es el mayor problema ahora de Paz, tiene que estar sujeto a tener a este señor en su Gobierno y le ha delegado atribuciones sobre todos los ministros. Paz es una persona que le cuesta tomar decisiones entonces las toma él", denunció.