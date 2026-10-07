De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay publicado este miércoles, la pobreza en el país afecta al 14,8% de la población y cayó dos puntos respecto a los datos de diciembre de 2025. Por su parte la indigencia también bajó, clavándose en apenas el 1% de la población en todo el país. El dato fue celebrado en Montevideo mientras encamina a cerrarse el segundo año de gobierno de Yamandú Orsi.

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Desde el oficialismo uruguayo ven con buenos ojos los datos ya que los indicadores sociales habían mostrado cierto estancamiento durante los últimos dos años. Los datos de 2024 habían relevado una pobreza del 17,3%, mientras que para el cierre del primer año de gestión de Orsi no se había logrado achicar ni a un punto.

Al evaluar por la incidencia en los hogares, hay sólo un 11,6% bajo la línea de la pobreza, con una reducción de 1,6 puntos porcentuales con respecto a diciembre pasado. En tanto, apenas el 1% de los hogares está en situación de indigencia, es decir que los ingresos son inferiores al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), lo que supone tres décimas menos que en la última medición.

Por su parte, los datos del INE por persona demostraron además que la pobreza cayó casi tres puntos porcentuales en términos interanuales.

La evolución de los precios

Los umbrales también se modificaron durante el semestre como consecuencia de la evolución de los precios. Para junio, por ejemplo, un hogar unipersonal de Montevideo que alquila era considerado pobre si sus ingresos líquidos totales eran inferiores a 25.195 pesos uruguayos mensuales. Para quienes son propietarios de la vivienda, el límite se ubicaba en 15.572 pesos.

En el interior del país, los valores eran menores: 20.257 pesos para un hogar unipersonal que alquila y 13.540 pesos para uno propietario. Para un hogar de tres integrantes que alquila en Montevideo, la línea de pobreza alcanzaba los 58.893 pesos mensuales.

La Canasta Básica Alimentaria, por su parte, pasó de 6.605 pesos para un hogar unipersonal de Montevideo en enero a 6.736 pesos en junio, en línea con la evolución de los precios registrada durante el semestre.

El desafío de la pobreza infantil

Pese a la mejora general, la distribución del fenómeno continúa siendo desigual. Uno de los principales problemas para Uruguay sigue siendo la llamada infantilización de la pobreza, dado que los menores de edad presentan niveles de vulnerabilidad significativamente superiores al promedio de la población.

En las mediciones recientes, alrededor de uno de cada cinco niños menores de seis años se encontraba por debajo de la línea de pobreza. El fenómeno fue señalado tanto por sectores de la oposición como por organismos internacionales como Unicef, que lo ubican entre los principales desafíos sociales del país.