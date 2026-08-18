Casa Blanca defiende el derecho de Trump a votar por correo

El presidente de EEUU, Trump, en la Casa Blanca, en Washington

Por Bo Erickson ​y Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - La Casa Blanca defendió el martes ‌el derecho de ‌Donald Trump a votar por correo, tras las informaciones que indicaban que el presidente había emitido su voto por correo en las primarias republicanas de Florida, a pesar de que ​anteriormente había ⁠tachado el voto por correo de "trampa".

• "Como ‌ha dicho el presidente Trump, ⁠la Ley SAVE America ⁠establece excepciones de sentido común para que los estadounidenses puedan utilizar el voto por ⁠correo en caso de enfermedad, ​discapacidad, servicio militar o ‌viajes, pero no debería ‌permitirse el voto universal por correo, ⁠ya que es muy susceptible de fraude", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

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• "Como todo el ​mundo ‌sabe, el presidente reside en Palm Beach y participa en las elecciones de Florida, pero, obviamente, vive principalmente en la Casa ⁠Blanca, en Washington, D.C.", añadió Wales.

• Politico informó el lunes que Trump votó por correo en las primarias republicanas de Florida, citando registros electorales locales.

• La oficina electoral del condado de Palm Beach señaló ‌que la información relativa al voto por correo de un elector es confidencial.

• Trump está presionando al Congreso para que apruebe nuevas restricciones al voto y ‌está tratando de limitar el sufragio por correo, repitiendo acusaciones infundadas de que este ‌es más ⁠susceptible de fraude.

• Trump votó por correo en unas elecciones ​especiales celebradas en marzo en Florida.

Con información de Reuters