Carney y Trump hablan antes de plazo para la aplicación del arancel del 50 % por parte de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.,

Por Promit Mukherjee y ​Maria Cheng

OTTAWA, 18 ago (Reuters) - El primer ministro Mark Carney habló el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó su ‌oficina, mientras Canadá intenta ‌alcanzar un acuerdo de última hora para evitar que los nuevos aranceles del 50% entren en vigor a la medianoche del miércoles.

Los aranceles estadounidenses vigentes sobre los automóviles siguieron siendo un punto de fricción, indicaron dos fuentes del sector.

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Los nuevos aranceles afectarían a importaciones por valor de unos 20.000 millones de dólares y se aplicarían independientemente de que los ​productos canadienses puedan acogerse ⁠al trato preferencial previsto en el acuerdo comercial T-MEC, que ha ‌protegido a gran parte de la industria canadiense de ⁠los anteriores aranceles estadounidenses.

"El primer ministro Carney ⁠y el presidente Trump hablaron por teléfono ayer por la tarde sobre las negociaciones comerciales en curso", informó el martes la oficina de Carney, sin ⁠dar más detalles.

Los expertos en comercio y los responsables del ​sector afirman que los nuevos aranceles podrían provocar ‌la pérdida de puestos de trabajo ‌y el cierre de empresas en sectores vulnerables, como el de ⁠la madera, el vino y los productos lácteos, al tiempo que debilitarían las protecciones de que gozan los exportadores canadienses en virtud del pacto comercial continental.

También advierten que la disputa podría complicar las negociaciones más ​amplias del ‌T-MEC.

"Hay miles de millones en mercancías al año que antes no se veían afectadas, pero que ahora corren el riesgo de verse afectadas de forma significativa", afirmó Candace Laing, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Canadá.

El ministro canadiense responsable del ⁠comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y la negociadora jefe de comercio, Janice Charette, se encuentran en Washington desde la semana pasada para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses.

La oficina de LeBlanc no hizo comentarios de inmediato sobre si el ministro celebraría otra reunión el martes ni sobre el estado de las conversaciones.

El lunes, los funcionarios canadienses se reunieron durante casi dos horas con el ‌representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Dos fuentes indicaron que uno de los principales escollos eran los aranceles estadounidenses sobre los vehículos canadienses.

Ambas partes han debatido la reducción de los aranceles estadounidenses, en virtud de la sección 232, sobre los vehículos canadienses del ‌25% al 15%, con reducciones adicionales en función del contenido estadounidense de cada vehículo, según las fuentes.

Un punto de discordia ha sido cómo debe calcularse ese ‌contenido. Washington quiere ⁠que solo se deduzca del cálculo de los aranceles el contenido fabricado en Estados Unidos, en línea con su ​enfoque actual, mientras que Canadá aboga por que se excluya todo el contenido norteamericano, incluidas las piezas canadienses y mexicanas, según las fuentes.

Con información de Reuters