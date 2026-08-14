Camilla Clark, la esposa del CEO de Anthropic que estuvo vinculada a Epstein y nadie conoce

Camilla Clark, la esposa de Darío Amodei, el CEO fundador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, quedó bajo la lupa en los últimos días después de que dos medios estadounidenses publicaran dos largos perfiles sobre su historia personal. Casada con Amodei desde 2022, su relación con el directivo era tan desconocida que ni siquiera Claude, el chatbot de la empresa, sabía sobre su relación sentimental con su creador. Tiene 47 años, no posee estudios universitarios y siempre quiso hacerse un lugar en las empresas: intentó crear una plataforma de porno para mujeres con la inversión inicial de Jeffrey Epstein. Hoy, pese a su matrimonio con Amodei, no trabaja en Anthropic pero lo acompaña a todos los cónclaves mundiales del sector, entre ellos el encuentro que organizó el presidente indio Narendra Modi en Nueva Delhi a principios de este año, donde por primera vez se la vio en público junto al empresario.

Clark nació en 1979 en la localidad estadounidense de Reno, en Nevada. Es cuatro años mayor que Amodei y tuvo un camino largo hasta llegar a la cima de la IA. Nunca se recibió de la universidad, se casó por primera vez a los 20 años con un arquitecto de 64 y se mudó a San Francisco con él en 1999, de donde nunca más se fue. Se divorciaron tres años después y, desde entonces, Clark se esfuerza en escalar social y empresarialmente en uno de los rincones más privilegiados del mundo. Incluso llegó a declararse una vez en bancarrota para no ir presa.

Clark conoció a Amodei en 2014 y ese mismo año empezaron su relación. Amodei era apenas un investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford, y se metió de lleno en el rubro de la Inteligencia Artificial cuando logró entrar a OpenAI en 2016. Clark venía de ser pareja de Eric Schmidt, amigo de Amodei y entonces presidente ejecutivo de Google, con quien estuvo entre 2011 y 2014. Fue Schmidt quien incluso la presentó al empresario.

Desde ese momento, Clark pasó a ser una de las asesoras privadas del futuro líder de Anthropic. Se supo tiempo después que fue ella quien acercó al empresario a algunos de los grandes inversores de Silicon Valley. Poco después de la prohibición de Mythos Preview, la "peligrosa app" de Anthropic por parte de la Casa Blanca, Clark acercó a su marido a Ivanka Trump, en un almuerzo que compartieron a principios de este año.

Los desconocidos vínculos de Clark con Epstein: cómo intentó conseguir su inversión para un proyecto personal

En 2011, Camilla Clark intentó lanzarse en su primer proyecto propio. Tuvo la idea de crear una empresa de "porno de lujo" de mujeres para hombres, que incluso llegó a tener el lema de "intelectualmente promiscuas". Como inversión inicial, buscó tener el aval y respaldo del amigo de un conocido suyo: el financista y pedófilo Jeffrey Epstein, quien ya entonces tenía antecedentes penales, habiéndose declarado culpable de prostitución de menores en 2009. Clark pretendía que Epstein invirtiera el capital inicial para armar su empresa.

Un célebre agente literario muy amigo suyo, John Brockman, fue quien finalmente la presentó a Epstein en 2011. "Deberías quedar para cenar con mis niñas, Cami y Michelle. Están en Los Ángeles, consiguiendo dinero para una peli porno enfocada al mercado femenino", escribió Brockman. Clark le mandó su celular y lo invitó a cenar. Un año después, cuando intentó conseguir el dinero para su proyecto porno, el empresario le respondió: "No puedo hacer sexo para la tele". Ella insistió enviándole un mail y el financista la desconoció: "Perdona, ¿Quién sos?", le respondió el pedófilo e inversor. Esa escueta respuesta aparece publicada entre los millones de archivos sobre él que difundió el Departamento de Justicia en diciembre pasado.

El papel de Clark en la estructura de Amodei

Cuando a comienzos de 2026 el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a líderes de IA a una reunión en Nueva Delhi, los protocolos de seguridad permitieron que cada invitado llevara consigo a una persona adicional. La mayoría llevó a socios, pero el director ejecutivo de Anthropic decidió llevar a su esposa, Cami Clark. Si bien en los papeles ella no trabaja formalmente en Anthropic, generalmente se la ve sentada en primera fila cuando su esposo es invitado a distintos eventos internacionales.

Según cercanos a la empresa, ella se comporta como asesora estratégica y "caja de resonancia" para Amodei. Supo atraer inversores útiles al proyecto de su esposo, como su expareja y ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien habría puesto a disposición parte del capital inicial para iniciar Anthropic en 2021.

Pese a su influencia hay poca información sobre Clark en internet. Si bien se casaron en 2022, la página de Wikipedia de Amodei no mencionó su hasta hace algunas semanas, e incluso todavía no especifica con quién. Al buscar "esposa de Dario Amodei" en Google, a veces aparece una fotografía de su hermana, Daniela Amodei, quien colabora formalmente en la gestión de la empresa. Incluso Claude, el chatbot de IA de Anthropic, responde a las preguntas sobre la esposa de Amodei: "El estado civil de Dario Amodei no parece estar claramente confirmado".