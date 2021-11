Optimismo de EEUU a limitar la temperatura global

El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, afirmó el miércoles que los compromisos actuales de reducción de las emisiones de carbono significan que el mundo tiene un 60% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 grados centígrados.

En su intervención en un desayuno con mandatarios de todo el mundo en el marco de las conversaciones mundiales sobre el clima en Glasgow, dijo que con los compromisos más recientes asumidos en la COP26, alrededor del 65% del PIB mundial está ahora cubierto por planes de cambio climático aplicables.

"Pero eso significa que el 35% no lo está. Y no podemos hacerlo sin ese 35%", dijo Kerry. "No se consigue esto a menos que nos impliquemos todos".

También destacó la importancia de que el mundo alcance su objetivo de reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 si quiere llegar a las emisiones netas cero a mediados de siglo.

"El año 2050 también se esfuma si no se consigue el 2030".

Con información de Reuters