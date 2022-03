Nueva victoria judicial de Lula: el ex fiscal del lava Jato tendrá que indemnizarlo

El Tribunal Superior de Justicia condenó al jefe de los fiscales del equipo que investigó durante años ese caso de corrupción, Deltan Dallagnol. El ex presidente suma una nueva victoria judicial, luego que le anularan sus condenas y le rehabilitaran sus derechos políticos

El Tribunal Superior de Justicia (STJ), tercera instancia judicial de Brasil, condenó este martes al exfiscal jefe del equipo de Lava Jato Deltan Dallagnol y le ordenó indemnizar por daños morales al expresidente Luis Inácio Lula da Silva por considerar que montó un "show mediático" para elevar una acusación revelada como falsa y posteriormente anulada. La votación de 4 votos contra 1.

De esta manera, tras el pedido de Lula, los jueces condenaron al fiscan a pagar 75.000 reales más la corrección por inflación e intereses -lo cual actualmente está cerca de 100.000 reales, alrededor de unos 20.000 dólares-. La defensa del expresidente brasileño había pedido una indemnización de un millón de reales; es decir, unos 200.000 dólares por llamarlo "jefe de una banda" que desviaba dinero de la estatal Petrobras mediante contratos con empresas constructoras.

La acusación, a su vez, terminó en una condena a prisión por parte del exjuez Sergio Moro contra Lula, quien pasó 580 días en una cárcel y no pudo presentarse como candidato a la Presidencia en 2018, lo que facilitó la victoria del actual mandatario Jair Bolsonaro. Recién en 2021 todos sus procesos judiciales iniciados en el marco de la Operación Lava Jato fueron anulados por la corte suprema por considerar que tanto el entonces juez Moro como los fiscales dirigidos por Dallagnol habían incurrido en una parcialidad manifiesta y persecución política por lawfare.

Este cambio judicial -y político también- incluyó luego que Dallagnol fuera retirado del equipo de fiscales de Lava Jato. Dejó la carrera judicial para dedicarse a la política y se afilió a Podemos, la fuerza que presentará a Moro como candidato a presidente para las elecciones del 2 de octubre próximo.

Tras la decisión del STJ, el relator del proceso, Luis Felipe Salomao dijo: "El fiscal extralimitó sus funciones, haciendo un show que no es compatible ni con el objeto de la denuncia y no con la seriedad que exige la investigación judicial". Y agregó: "Utilizó expresiones de descrédito de honor e imagen y en mi opinión no técnicas, como las presentadas en la propia denuncia. Usó power point, que estaba compuesto por varios círculos, identificados por palabras. Las palabras, como puede verse, se apartaron de la nomenclatura típica del derecho penal y procesal penal".

La causa de Dallagol no le permitió a Lula formar parte de las elecciones del 2018, pero las últimas decisiones de las máximas cortes del país le rehabilitaron los derechos políticos al ex presidente, que ahora vuelve a ser el favorito indiscutido de las encuestas para ganar la Presidencia nuevamente, tanto frente a un Bolsonaro determinado a buscar la reelección y a un Moro que buscará presentarse como el candidato de la derecha antibolsonarista.