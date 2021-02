En medio de la carrera por la vacunación que se lleva adelante en todo el mundo por la pandemia de coronavirus, en Brasil se desató un nuevo escándalo. Los casos de denuncias de personas de la tercera edad que han sido vacunadas con aire provocaron indignación en el país vecino.

La cadena Telemundo replicó tres videos publicados en las redes sociales en los que se pueden ver a los adultos mayores recibiendo la vacuna pero que, o la jeringa estaba vacía, o el personal médico no inyectaba. Según aseguró el multimedio mexicano, las personas involucradas ya habrían sido separadas de sus cargos.

Uno de los videos ocurrió en la ciudad de Petrópolis, en la región de Río de Janeiro, en el que se puede ver como una anciana recibiendo una jeringa sin vacuna ganó gran repercusión en las redes sociales ya que si la inyección de aire pasa el torrente sanguíneo puede terminar en muerte.

Según enfatizó la enfermera responsable, no fue un error intencional y recalcó que no se dio cuenta mientras ocurría. No obstante fue suspendida hasta que se esclarezcan los hechos, confirmaron desde la Secretaría de Salud de Petrópolis.

En tanto, en Niteroi, en el mismo estado, la policía acusó a una enfermera por malversación de fondos por no haber aplicado de “forma consciente” la vacuna a una mujer de 90 años. “El análisis del video deja claro que estaba consciente de que no estaba aplicando la vacuna, hasta porque fue alertada y cuestionada por la familia y respondió de forma irónica”, explicó a Agencia Brasil el comisario Luiz Henrique Pereira.

“Si las investigaciones confirman que hubo desvío de dosis, o cualquier otra irregularidad, el profesional de salud podrá ser acusado por el crimen de peculado (malversación de fondos), que tiene penas que pueden llegar hasta a 12 años de prisión”, señaló la Policía Civil de Río de Janeiro en un comunicado.