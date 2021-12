Elecciones en Brasil: otra encuesta da como ganador a Lula

Mientras que crece el rechazo hacia Bolsonaro, el expresidente brasileño podría ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales según un sondeo reciente.

El expresidente de Brasil y líder del PT, Luiz Inácio "Lula" da Silva, podría ganar en primera vuelta si las elecciones presidenciales del país vecino fueran hoy, según una investigación de la consultora Sensus, divulgada este viernes en la revista IstoÉ. Lula superaría por más del 20% al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro.

El estudio apunta que Lula da Silva reúne el 50,6% de los votos para ganar en primera vuelta mientras que el ultraderechista Jair Bolsonaro se quedaría en segundo lugar con el 28,7%. En tercer lugar, aparece el operador judicial y ex funcionario de Bolsonaro, Sergio Moro con el 8,9% de los votos. Le siguen Ciro Gomes del PDT con el 6,3%. Para estas cifras no fue considerado un 15,6% que representa a las personas que no supieron responder o que aseguraron que no votarían a ninguno de los candidatos.

En la secuencia, también figuran el gobernador de San Pablo, João Doria (PSDB), con un 2,1%, la senadora Simone Tebet (MDB), con 1,4%, el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), con 1,2%, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), con 0,4%.

En el caso de la segunda vuelta, Lula ganaría en todos los escenarios. Contra Bolsonaro, el líder del PT alacanzaría el 55,1% ante el 31,6% del actual presidente de Brasil. Si el adversario fuera Sergio Moro, el juez que lo mandó a la cárcel durante 580 días por la Operación Lava Jato, la diferencia sería mayor: Lula vencería por 53,3% contra el 25%.

La investigación fue realizada entre el 24 y el 28 de noviembre con un margen de errror de 2,2 puntos porcentuales para más o para menos. Los datos de dos mil entrevistas fueron recolectados en 135 municipios de los 24 estados brasileños.

Rechazo a Bolsonaro

La misma investigación concluyó el crecimiento del rechazo a Jair Bolsonaro, quien levantó un 59,25% de imagen negativa. Sobre su gestión, el 50,5% de los electores hicieron una evaluación negativa mientras que el 23,5% la consideraron postiviva. El 37,8% de los entrevistados consideraron "pésimo" su gobierno y el 12,7% "ruin".