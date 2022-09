El autor del pedido de impeachment a Rousseff votará a Lula

Dijo que optó por cambiar su voto para “impedir en cualquier caso que Bolsonaro se mantenga para siempre en el poder”. El ex presidente Cardoso, además, hizo pública una carta en la que llama a votar “por la democracia”.

El jurista Miguel Reale Junior, uno de los autores del pedido de impeachment a la ex presidenta Dilma Rousseff, dio a conocer que apoyará a Lula en la primera vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo en Brasil el próximo 2 de octubre. “Es importante evitar cualquier acción de Bolsonaro para mantenerse en el poder”, sostuvo el funcionario. Por su parte, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, hizo pública una carta en la que llamó a votar “por la democracia”. Ambos eran partidarios de la candidatura de Simone Tebet, del centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

Reale Junior, además, le dijo a la cadena brasileña de noticias G1: “Decidí mi voto por Lula porque Brasil no aguanta cuatro años más de (Jair) Bolsonaro, con amenazas de golpe, ataques al Supremo Tribunal Federal y una falta total de empatía con los más necesitados”. Para el ex ministro de Justicia de la administración de Cardoso, Tebet no pudo consolidarse como candidata, por eso, ante el escenario actual, sostuvo que hay que “pensar qué es lo mejor para el país” y agregó: “Brasil necesita estabilidad y calma”.

También señaló que Lula “jamás promovería a un torturador como el coronel (Carlos Alberto Brilhante) Ustra a héroe nacional, como hizo Bolsonaro”, dijo. En 2019, el actual presidente dijo que el militar “evitó que cayese en aquello que la izquierda quiere hoy en día”. Ustra dirigió un centro de represión durante la dictadura y es señalado por ser uno de los torturadores de Rousseff. Bolsonaro, además, cuando ejerció como diputado de la nación votó en favor de la destitución de su antecesora celebrando también al coronel.

“Él abrió una discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política del país que estaba totalmente superada”, estimó Reale Junior.

Una carta para llamar al voto en favor de la democracia

El ex presidente Fernando Herique Cardoso difundió este jueves un pedido para que las y los electores opten por candidatos que tengan compromiso con la ciencia, la preservación del ambiente y el fortalecimiento de las instituciones democráticos. Lo llamativo fue que no mencionó a Tebet (MDB), que va en alianza con su partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de la mano con la candidatura de Mara Gabrilli para la vicepresidencia.

En su cuenta de Twitter escribió: “Como es de conocimiento público, soy viejo y, aunque no tengo ningún problema de salud grave, ya no tengo la energía para participar activamente en el debate político preelectoral.

Pido a los votantes que voten el 2 de octubre por aquellos que están comprometidos con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, defendiendo la igualdad de derechos para todos, independientemente de la raza, el género y la orientación sexual, enorgulleciéndose de la diversidad cultural de la nación brasileña, (...) valora la educación y la ciencia y se compromete a preservar nuestro patrimonio ambiental, fortalecer las instituciones que garantizan nuestras libertades y restaurar el papel histórico de Brasil en el escenario internacional".

Según información de la comentarista política y económica de GloboNews, Julia Duailibi, Sérgio Fausto, director del Instituto Fernando Henrique Cardoso, también declaró su voto por el candidato del PT. A él también se sumaron José Carlos Dias, Aloysio Nunes y José Gregori, ex ministros del gobierno de Cardoso.