Brasil: dictaron domiciliaria para algunos golpistas y permitieron que Bolsonaro se opere en Navidad

El juez federal de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó este martes la prisión domiciliaria al general bolsonarista Augusto Heleno Ribeiro, condenado a 21 años de prisión por el intento de golpe de Estado en Brasil en 2022, tras haber sido diagnosticado por alzheimer. Estaba detenido desde finales de noviembre y fue dirigido a una dependencia militar donde estaba previsto que cumpliera su condena. En paralelo, el mismo magistrado también autorizó al ex presidente Jair Bolsonaro a ser internado este miércoles y operado por una hernia inguinal al día siguiente a la mañana en Brasilia, después de que un examen médico de la Policía Federal indicara la necesidad de intervención médica.

En septiembre, el Supremo Tribunal de Justicia brasileño condenó a Bolsonaro a 27 años de cárcel por haber liderado un intento de golpe de Estado contra su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien perdió las elecciones en octubre de 2022. También fueron condenados otros 10 militares, nueve de ellos señalados como integrantes del "núcleo" que dirigía el ex presidente. Heleno Ribeiro, que fue ministro del gabinete de Seguridad de Bolsonaro entre 2019 y 2023, fue identificado como miembro de ese grupo y recibió una pena de 21 años y siete meses de prisión. Junto a sus camaradas, se le asignaron los cargos de: intento de golpe de estado; organización criminal armada; intento violento de abolir el estado de derecho democrático; daños agravados a la propiedad federal y deterioro del patrimonio protegido.

Ribeiro alegó tener alzheimer mientras los jueces debatían su condena. Según dijo, le diagnosticaron la enfermedad en 2018, un año antes de asumir como funcionario de Bolsonaro. Sin embargo sus abogados contravinieron esta versión, en una carta enviada al propio juez De Moraes, al asegurar que el diagnóstico fue en enero de 2025. Desde la detención en noviembre se basaron en ese documento para solicitar el arresto domiciliario de Ribeiro, que fue autorizado finalmente este martes por el magistrado.

Al igual que en el caso de Bolsonaro, deberá usar una tobillera electrónica, se le suspenderán todos sus permisos para guardar y llevar armas de fuego y solo podrá recibir visitas de sus abogados, médicos, y de otras personas con el aval del tribunal. Tampoco podrá comunicarse por teléfono ni usar redes sociales. Y en caso de romper alguna medida, será llevado nuevamente a cárcel común.

Operado en Navidad: qué se sabe de Bolsonaro

Según informaron fuentes judiciales, Jair Bolsonaro entrará en un hospital de Brasilia la mañana del miércoles para someterse a pruebas y estudios pre quirúrgicos antes de una cirugía para corregir una hernia inguinal bilateral. El cirujano general Cláudio Birolini, responsable del seguimiento del expresidente, explicó que se espera que ingrese en el hospital DF Star el 24 a la mañana. Tras su ingreso, desde el equipo médico indicaron que publicarán boletines diarios con información sobre los procedimientos realizados y el desarrollo de su estado clínico.

La operación está programada para la mañana del jueves, día de Navidad, y debería extenderse entre tres y cuatro horas. "El miércoles tendremos exámenes y preparación preoperatoria, y el jueves por la mañana temprano, la cirugía. Aún no hemos determinado cuándo realizaremos el procedimiento anestésico en el nervio frénico", dijo Birolini ante la prensa.