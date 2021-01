"Váyanse a...": Bolsonaro explotó e insultó a la prensa en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no tiene ningún tapujo en expresar su violencia contra la prensa y en atacar la libertad de expresión. En este nuevo episodio, el mandatario brasilero mandó "a la puta que los parió” a miembros de la prensa por un informe que revela que su gobierno gastó 15 millones de reales (unos 2,7 millones USD) en leche condensada en 2020.

“Cuando veo que la prensa me ataca, diciendo que compré 2 millones y medio de latas de leche condensada (le digo) váyanse a la puta que los parió. Esa prensa de mierda. Esas latas son para metérselas, a ustedes de la prensa, en el trasero”, disparó el jefe de Estado brasileño durante un almuerzo a puertas cerradas en un restaurante de Brasilia, junto a decenas de artistas afines a su gobierno y otros aliados.

Según el video del encuentro publicado en redes sociales y compartido por un asesor del presidente en su canal de Telegram, los dichos de Bolsonaro fueron celebrados con risas y aplausos de la platea, entre ellos sus ministros de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y de Turismo, Gilson Machado Neto.

No obstante, desde la secretaria de Comunicación de la presidencia confirmó a la AFP que el mandatario acudió a dicho almuerzo, pero que se trató de un “compromiso privado”, por lo que la prensa no estaba presente. El reportaje que generó la reacción de Bolsonaro, publicado por el portal Metrópoles, detalla que el Gobierno de Brasil gastó un total de 1.800 millones de reales (unos USD 330 millones al cambio actual) en alimentos para distintas instancias del gobierno federal en 2020. De ese total, 15 millones aparecen destinados a la compra de leche condensada, en su mayoría (14 millones) adquiridos por el Ministerio de Defensa, no por la Presidencia.

Sin embargo, las redes sociales se inundaron rápidamente de “memes” y críticas, atribuyendo la compra directamente al presidente, quien se ha jactado en reiteradas ocasiones de comer pan con leche condensada para el desayuno, probando que es un “hombre simple”.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa aclaró ser responsable de dar una alimentación “balanceada” a los más de 370.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y que “la leche condensada compone esa alimentación por su potencial energético” y porque eventualmente “puede ser usado en sustitución de la leche” fresca. En tanto, la lista de compras divulgada por el portal incluye refrigerantes (31,5 millones de reales), goma de mascar (2,2 millones de reales) y vino (2,5 millones).

No es la primera vez que Bolsonaro ataca a la prensa, a la que culpa de crear “narrativas” para perjudicarlo. Según la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2020 se produjeron 580 ataques a la prensa brasileña promovidos por el “sistema Bolsonaro”, en su mayoría por el propio el presidente y su entorno a través de las redes sociales.