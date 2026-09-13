Boris Johnson salió ileso de un ataque ruso contra un tren cerca de Polonia

El ex primer ministro británico Boris Johnson salió ileso luego de que un dron ruso atacara un tren de pasajeros cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. El exmandatario viajaba en un convoy diplomático junto a otros dirigentes europeos y había pasado por la zona pocos minutos antes del impacto contra otra formación ferroviaria.

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Johnson regresaba de Kiev, donde había participado de la conferencia Estrategia Europea de Yalta, cuando el convoy diplomático atravesó la estación de Yahodyn, en la región ucraniana de Volinia. Poco después, un tren de pasajeros que circulaba por la misma línea ferroviaria fue atacado por un dron ruso. La formación se encontraba a unos dos kilómetros de la frontera con Polonia y la locomotora fue alcanzada, aunque no se registraron víctimas entre los pasajeros.

El convoy en el que viajaba Johnson había recibido previamente una alerta por la presencia de drones. Ante la amenaza, se activó un protocolo de seguridad y se adelantó la salida del tren diplomático. Finalmente, Johnson y los demás integrantes de la delegación pudieron continuar el viaje hacia Polonia sin resultar heridos.

Entre los pasajeros del convoy diplomático se encontraba también el ex primer ministro sueco Carl Bildt, quien posteriormente confirmó que el tren atacado había pasado pocos minutos después por el mismo sector. Bildt difundió imágenes del ataque y señaló que los pasajeros de la formación alcanzada habían sido evacuados antes del impacto, por lo que no hubo heridos.

La compañía ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia señaló que existía la posibilidad de que el convoy diplomático hubiera sido el objetivo del ataque. La empresa explicó que la salida de la formación había sido adelantada por razones de seguridad y remarcó que los horarios de los servicios ferroviarios son modificados de manera constante debido a la amenaza de ataques rusos contra la infraestructura del país.

Qué dijo Boris Johnson sobre el ataque ruso

Tras el episodio, el dirigente cuestionó duramente el ataque y apuntó directamente contra el presidente ruso, Vladimir Putin. "No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar un locomotora ucraniana estacionaria en la frontera polaca esta mañana. Lo que sí podemos decir con certeza es que este es el tipo de ataque aleatorio e insensato que los ucranianos están soportando todos los días, incluso en ferrocarriles civiles. Hasta ahora, Putin fue responsable de la muerte de 1.700 empleados de Ukrzaliznytsia, los Ferrocarriles Ucranianos. Ellos y sus pasajeros diarios son absolutamente heroicos", tuiteó Johnson.

"¿Cuándo vamos a darles las defensas aéreas que necesitan? ¿Por qué no descongelamos el dinero de Putin y se lo damos a Ucrania? Hay más de 140 mil millones de euros en una cuenta bancaria belga, y unos 10 mil millones de libras en Londres. Gran Bretaña podría tomar la iniciativa", siguió el ex primer ministro y agregó: "Los ucranianos van a ganar; eso quedó claro de los últimos tres días en su maravilloso país. Pero acabaremos con esta terrible guerra mucho más rápido si todos nos ponemos serios y les damos lo que necesitan y merecen".