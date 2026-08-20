Al menos 16 muertos en Kiev por un masivo bombardeo ruso que duró nueve horas

Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en la capital de Ucrania y sus zonas colindantes como consecuencia de un masivo ataque nocturno perpetrado por las fuerzas armadas rusas, el cual se prolongó durante más de nueve horas. La ofensiva, calificada por las autoridades locales como una de las más intensas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, involucró una combinación deliberada de drones, misiles de crucero y proyectiles balísticos diseñados para causar el mayor daño posible a la infraestructura urbana, impactando contra bloques de departamentos, establecimientos educativos y un centro médico infantil.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que la mayor destrucción se concentró en los distritos de Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski. Ante la magnitud de la tragedia, el jefe comunal decretó el viernes 21 de agosto como día de duelo oficial, ordenando que las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias municipales y suspendiendo las actividades recreativas. Mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros de las estructuras colapsadas, Klitschko remarcó la gravedad del panorama al señalar: "La capital se recupera de una intensa ola de ataques", al tiempo que confirmó que los bomberos lograron sofocar los focos de incendio desatados en las áreas residenciales.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó la embestida militar y denunció que el bombardeo fue planificado por el Kremlin durante un largo período para vulnerar las defensas de la ciudad. El mandatario reprochó la falta de una reacción enérgica por parte de las potencias occidentales frente a la constante escalada de Moscú y renovó su pedido de asistencia militar especializada. "Mientras Ucrania no tenga suficiente defensa antibalística, Rusia no considerará seriamente la paz. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que tengamos esa protección, pero los interceptores Patriot aún no pueden ser reemplazados y los necesitamos todos los días", declaró.

La jornada trágica se extendió además a otras regiones del país como Odesa, Chernígov y Yitomir. En esta última provincia, las autoridades policiales confirmaron el fallecimiento de tres agentes y más de 50 heridos tras el impacto de drones contra una comisaría local. Desde la Policía Nacional lamentaron la pérdida irreparable de sus efectivos y repudiaron que las fuerzas invasoras dirijan sus proyectiles de alta precisión hacia instalaciones del personal encargado de velar por la seguridad de la población civil en la retaguardia.

El impacto sobre la seccional de Yitomir paralizó además el despliegue logístico de la fuerza de seguridad en toda la zona periurbana. El portavoz de la Policía Nacional de esa provincia, Sviatoslav Kolomiets, confirmó que la detonación de las aeronaves no tripuladas destruyó la fachada principal del edificio, dejó una docena de patrulleros completamente calcinados e inutilizó el centro de monitoreo urbano y la unidad de respuesta rápida que asistía a los municipios rurales cercanos. Asimismo, el vocero precisó que los bomberos debieron extender líneas de agua auxiliares debido a que la onda expansiva provocó el colapso del acueducto del barrio, complicando las maniobras iniciales para sofocar las llamas entre los restos de la dependencia policial.

Con información de EuropaPress y de la Agencia Deutsche Welle.