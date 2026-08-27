Bloque oficialista de Brasil pide a la Corte investigar si Cerimedo operaba desde Bolivia para interferir en las elecciones

El diputado del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, le pidió este jueves al Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue si el argentino Fernando Andrés Cerimedo utilizaba desde Santa Cruz de la Sierra una estructura digital automatizada para interferir en el proceso electoral de Brasil de 2026. El pedido fue presentado ante el ministro Alexandre de Moraes y reclama una cooperación urgente con las autoridades bolivianas para preservar y compartir las pruebas secuestradas al argentino.

Fernando Cerimedo, consultor y estratega digital argentino muy cercano a Javier Milei, fue detenido en Bolivia cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires tras el intento de homicidio a su ex pareja Nadia Beller en el que se investiga si tuvo alguna relación o no con el hecho. La causa está en etapa de investigación para confirmar o descartar posibles responsabilidades.

Cerimedo ya está indiciado por la Policía Federal brasileña en 2024 en el marco de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones, en enero de 2023. Sin embargo, la PGR decidió no incluirlo en la denuncia presentada en 2025 porque consideró que todavía no había elementos suficientes para determinar si había actuado solamente como un difusor de contenidos o si conocía y adhería al proyecto criminal investigado. Por esa razón, sus conductas fueron derivadas a expedientes separados.

Cuando Cerimedo fue detenido en Bolivia el 18 de agosto y posteriormente se allanaron sus propiedades, aparecieron teléfonos, computadoras, documentos y una estructura tecnológica que el Ministerio Público boliviano describió como una "mini granja de bots". El documento de hoy, presentado ante el STF brasileño, sostiene que ese material podría aportar información clave sobre las actividades del argentino y permitir determinar si existió una operación destinada a influir artificialmente sobre el debate electoral brasileño.

Cerimedo, las elecciones de 2022 y la trama investigada en Brasil

El pedido de Falcão recupera además los antecedentes de Cerimedo durante las elecciones presidenciales brasileñas de 2022. Días después del balotaje, el 4 de noviembre de ese año, el argentino realizó una transmisión en la que presentó un supuesto “dossier” destinado a sostener que había existido fraude en las urnas electrónicas brasileñas. Según la denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR), una organización criminal había preparado materiales para que Cerimedo los difundiera con el objetivo de mantener una narrativa falsa sobre el proceso electoral y debilitar su legitimidad.

Ahora, el bloque oficialista busca que las autoridades brasileñas aprovechen la nueva evidencia encontrada en Bolivia para cerrar esa "laguna probatoria". El escrito solicita analizar los dispositivos secuestrados y cruzarlos con las comunicaciones que ya están en poder de la Policía Federal brasileña, especialmente las vinculadas con Mauro Cid, Angelo Martins Denicoli y otros investigados.

La sospecha sobre las elecciones de 2026

El planteo de Falcão también apunta al proceso electoral brasileño de este año. El documento destaca que el 23 de julio Cerimedo participó de una transmisión junto a Eduardo Bolsonaro en la que volvieron a cuestionar la confiabilidad de las urnas electrónicas brasileñas. Menos de un mes después, las autoridades bolivianas encontraron la estructura de automatización que podría haber permitido administrar cuentas y generar interacciones artificiales en redes sociales.

El diputado aclara que, por ahora, no puede afirmarse que la "granja de bots" haya sido utilizada para favorecer a una candidatura brasileña. Lo que reclama es que se investigue quién operaba la estructura, qué cuentas administraba, quién la financiaba, si tenía clientes brasileños y si estaba siendo preparada para intervenir en las elecciones de 2026. Entre los elementos que pide rastrear figuran contratos, pagos, cuentas falsas, números telefónicos, direcciones IP, contenidos en portugués y estrategias destinadas a generar artificialmente tendencias y niveles de interacción.

Pedido urgente de cooperación con Bolivia

La presentación solicitó a De Moraes que ordene un pedido de cooperación jurídica internacional a Bolivia para preservar de inmediato los equipos y datos secuestrados. El objetivo es evitar que se pierdan o alteren pruebas digitales y obtener copias de los teléfonos, computadoras, registros de acceso, bases de datos, cuentas, metadatos y resultados de las pericias realizadas sobre la estructura tecnológica.

Además, Falcão pidió que, si aparecen elementos vinculados con las elecciones brasileñas de 2026, sean compartidos con el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría General Electoral.