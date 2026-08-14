Banco Mundial anunció desembolso de US$ 200 millones a Colombia para respuesta al terremoto

El Banco Mundial anunció el desembolso de 200 millones de dólares a Colombia para apoyar la respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país a principios de esta semana. El desastre natural dejó un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y múltiples desaparecidos. El organismo multilateral señaló que trabaja en conjunto con el Gobierno colombiano, socios de desarrollo, instituciones financieras y el sector privado con el objetivo de atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la posterior fase de recuperación.

Asimismo, la entidad informó que puso en marcha una Evaluación Rápida Global de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés). Este mecanismo ofrecerá a las autoridades locales una estimación preliminar de las pérdidas económicas para ayudar a Bogotá a definir prioridades en los esfuerzos de asistencia humanitaria y reconstrucción. Desde el Banco Mundial detallaron que también se articulan esfuerzos para canalizar financiamiento directo hacia las comunidades y empresas afectadas, con especial foco en el sector de salud pública, la reconstrucción de viviendas y el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes).

El movimiento telúrico provocó el derrumbe de edificios de apartamentos y graves daños en infraestructura residencial, educativa y hospitalaria en el oeste de Colombia. De acuerdo con los últimos reportes oficiales presentados este viernes, el terremoto deja hasta el momento 285 personas fallecidas, 3.975 heridos y 354 desaparecidos.

Con información de Reuters