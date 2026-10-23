Balotaje en Brasil 2026: qué necesita Flávio Bolsonaro para ganar las elecciones

Los ciudadanos de Brasil eligen este domingo 25 de octubre al presidente que gobernará el país los próximos cuatro años. El senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, presenta una leve ventaja ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, según las últimas encuestas.

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Sin embargo, la distancia entre ambos candidatos se achicó y se espera que sea una contienda peleada, donde cada voto contará para definir al nuevo mandatario que asumirá el próximo 5 de enero de 2027.

Qué necesita Flávio Bolsonaro para ganar el balotaje

En la segunda vuelta gana el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos válidos. Al ser solo dos candidatos, uno de ellos superará el 50% y asumirá la presidencia. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03%, le faltaban menos de tres puntos porcentuales para lograrlo, pero la diferencia con Lula (que obtuvo el 45, 16%) fue de 2,2 millones de votos.

Por eso, el gran desafío del candidato liberal es conservar los votos que obtuvo en las elecciones del 4 de octubre y sumar los votantes de los candidatos que quedaron eliminados, que en conjunto reunieron cerca del 8% de los votos válidos.

Flávio no solo debe mantener los votos de la primera vuelta, sino sumar más votantes

Respecto al traspaso de votos, analistas consultados por la agencia Noticias Argentinas tienen miradas distintas:

Cercanía ideológica: el politólogo Juan Negri sostiene que los terceros candidatos están más próximos a Bolsonaro que a Lula , por lo que consideró que el opositor es el favorito. El candidato ya obtuvo el respaldo de Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Romeu Zema que sumarían 5,34% de los votos válidos. También se alinearon detrás de Flávio los partidos republicanos, Novo, União Brasil y PP, aunque no garantiza que todos los votos vayan a él.

el politólogo Juan Negri sostiene que , por lo que consideró que el opositor es el favorito. que sumarían 5,34% de los votos válidos. También se alinearon detrás de Flávio los partidos republicanos, Novo, União Brasil y PP, aunque no garantiza que todos los votos vayan a él. Voto de rechazo: Luis Tonelli advierte que en el balotaje pesa el voto “en contra” del adversario. Según su análisis, algunos sectores moderados podrían apoyar a Lula para frenar al bolsonarismo , mientras que otros se inclinarían por Bolsonaro atraídos por su propuesta económica de bajar impuestos y tasas de interés.

Luis Tonelli advierte que Según su análisis, , mientras que otros se inclinarían por Bolsonaro atraídos por su propuesta económica de bajar impuestos y tasas de interés. Techo de crecimiento: otros especialistas señalan que su margen para crecer es acotado, porque el voto contrario a Lula ya se concentró en la primera vuelta.

A esto se suma la abstención, que amenaza a ambos candidatos. El padrón habilita a votar a unos 160 millones de brasileños y, según Tonelli, el ausentismo suele ser mayor en la segunda vuelta.

Balotaje de Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados

La votación se realiza entre las 8 y las 17 horas y los primeros resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) se difunden una vez cerradas las urnas, a partir de las 17 horas. Los datos se actualizan de manera progresiva, a medida que se reciben y procesan los boletines de las urnas electrónicas.

Los primeros resultados se conocen tras el cierre de las urnas, pasadas las 17 hs

En la primera vuelta, los primeros resultados que marcaron la tendencia final se compartieron minutos después de las 18 hs. Mientas que el conteo completo concluyó a las 2.58 de la madrugada del lunes, aunque había muchos más candidatos en competencia.