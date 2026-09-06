Un avión de carga se despistó al aterrizar en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 se salió de la pista este domingo mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. El vuelo 7598 de 21 Air había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y terminó fuera del área de pista, en un sector próximo a una carretera perimetral. Por el momento, no se informaron oficialmente víctimas ni heridos.

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El incidente ocurrió alrededor de las 14 (hora local) cuando la aeronave aterrizaba en Miami. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el Boeing 767-300 de carga superó el final de la pista tras tocar tierra.

El Aeropuerto Internacional de Miami informó que el avión quedó inutilizado en un extremo del aeropuerto, después de salirse de una de las pistas diagonales de la terminal. Videos difundidos en redes sociales mostraron una importante columna de humo saliendo de la zona donde terminó la aeronave, mientras los equipos de emergencia se desplazaban hacia el lugar.

Las comunicaciones entre los controladores y las aeronaves que se encontraban en el sector también daban cuenta de que el avión había pasado el final de la pista y que posiblemente había alcanzado un vehículo que circulaba por una carretera. Esa parte del episodio, sin embargo, no había sido confirmado oficialmente.

Cerraron las pistas del aeropuerto de Miami

Tras el incidente, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami se vieron afectadas. Según informó la propia terminal, todas las pistas y calles de rodaje permanecían cerradas desde las 15, mientras se establecía una restricción para las operaciones terrestres. Los equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar para atender la emergencia.

La FAA también informó que el tránsito aéreo con destino al aeropuerto se encontraba interrumpido debido a la presencia de la aeronave inutilizada. En ese momento todavía no se habían difundido detalles sobre la causa por la que el avión no logró detenerse dentro de la pista.