Ataques israelíes causan 11 muertos en el sur del Líbano: Ministerio de Salud

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos israelíes circulan por una carretera del sur del Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano

Por Nazih Osseiran y Eman ​Abouhassira

BEIRUT, 15 ago (Reuters) - Al menos 11 personas murieron el sábado en ataques israelíes en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud ‌libanés.

El ejército israelí dijo que ‌atacó durante la noche infraestructuras de Hezbolá en lo que describió como una zona de seguridad en el sur del Líbano, en respuesta a acciones contra sus soldados.

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Siete personas murieron cuando aviones de combate israelíes bombardearon una vivienda en la localidad sureña de Ansar, mientras que otras cuatro perdieron la vida en un ataque contra la localidad de Deir El Zahrani, según la Agencia Nacional ​de Noticias del Líbano.

Diecinueve ⁠personas resultaron heridas en los ataques.

Estos ataques se cuentan entre los más ‌mortíferos de las últimas semanas, desde que el Líbano aceptó ⁠un acuerdo marco de paz con Israel mediado ⁠por Estados Unidos. El tratado permite que los soldados israelíes permanezcan en el sur del Líbano ocupado hasta que Hezbolá sea desarmado y el ejército libanés ⁠asuma el control, condiciones que el grupo respaldado por Irán ha ​rechazado por considerarlas una rendición.

La NNA también informó de ‌varios ataques aéreos más en todo el ‌sur del Líbano, entre ellos uno en una zona estratégica al ⁠norte del río Litani conocida como la colina de Ali al-Taher. Un ataque aéreo israelí, dirigido contra un valle cercano a Ansar, fue el que más se adentró en territorio libanés en dos meses.

En un comunicado, Hezbolá dijo ​que los ‌ataques contra el Líbano "recibirían la respuesta que se merecen".

Entre los siete fallecidos en Ansar había tres niños y dos mujeres, según la agencia estatal de noticias.

Las autoridades libanesas condenaron los ataques.

"Los mártires del ataque israelí contra la localidad de Ansar no son 'infraestructura militar' y las ⁠mujeres y los niños fallecidos en él no son objetivos militares", dijo el primer ministro Nawaf Salam en una publicación en X.

El ejército israelí se apoderó de una franja del sur del Líbano durante su guerra con Hezbolá este año, desencadenada después de que el grupo disparara contra Israel dos días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel ante Irán. Israel ha afirmado que mantendrá ‌sus fuerzas allí para proteger el norte de Israel de nuevos ataques.

Durante una visita al sur del Líbano el jueves, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que Israel no se retiraría de las zonas bajo su control hasta que Hezbolá fuera desarmado. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que ‌una presencia militar israelí permanente en la zona no era compatible con los compromisos establecidos en el acuerdo con el Gobierno libanés.

El presidente libanés, Joseph Aoun, en una ‌declaración en X, dijo que ⁠los ataques constituían un "mensaje claro" dirigido a las negociaciones y a los esfuerzos de Estados Unidos para aplicar el acuerdo ​marco.

Al menos 4.300 personas han perdido la vida en el Líbano en la última ronda de hostilidades desde el 2 de marzo.

Con información de Reuters