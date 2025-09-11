Polonia restringe el tráfico aéreo en la frontera oriental

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, celebra una reunión extraordinaria del gobierno en la cancillería, con funcionarios militares y de los servicios de emergencia, tras las violaciones del espacio aéreo polaco durante un ataque ruso a Ucrania, en Varsovia, Polonia

Polonia introdujo restricciones al tráfico aéreo a lo largo de sus fronteras del este con Bielorrusia y Ucrania, informó el jueves el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas, en el contexto de un aumento de las tensiones un día después de múltiples incursiones de drones en el espacio aéreo del miembro de la OTAN.

Polonia derribó a primera hora del miércoles presuntos drones rusos en su espacio aéreo con el apoyo de aviones de sus aliados de la OTAN, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar occidental dispara durante la guerra de Rusia en Ucrania.

"A petición del Mando Operativo de las Ramas de las Fuerzas Armadas (...) se introducirán restricciones al tráfico aéreo en la parte oriental de Polonia en forma de zona restringida EP R129", dijo la Agencia Polaca de Navegación Aérea en un comunicado publicado a última hora del miércoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las restricciones entraron en vigor a las 2200 GMT del miércoles y se aplicarán hasta el 9 de diciembre.

Desde el amanecer hasta el atardecer, los vuelos en la zona restringida están prohibidos, a excepción de las aeronaves tripuladas que operan de acuerdo con un plan de vuelo con transpondedores adecuados y mantienen una comunicación bidireccional con las autoridades aéreas, dijo la agencia.

Las restricciones también hacen unas excepciones para los vuelos militares y algunos otros vuelos con fines especiales y distintivos de llamada.

"Desde la puesta hasta la salida del sol hay una prohibición total de vuelos, con excepción de los aviones militares... En la zona EP R129, hay una prohibición de vuelo de 24 horas para los aviones civiles no tripulados", dijo la agencia.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que sus drones habían llevado a cabo un importante ataque contra instalaciones militares en el oeste de Ucrania, pero que no tenían previsto atacar ningún objetivo en Polonia.

Con información de Reuters