A dos días del ataque en Brasilia, el bolsonarismo empieza a levantar cabeza

El senador electo y ex vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, criticó al flameante Gobierno por el trato que está dando a los golpistas, mientras que los diputados del partido de Jair Bolsonaro se abstuvieron de validar la intervención de Brasilia este martes en el Congreso.

Apenas pasaron dos días del ataque golpista a los tres poderes de Brasil y ya algunos medios de comunicación se hicieron eco de voces de inversores extranjeros para sospesar el intento de golpe y decir que más preocupación causa el posible rumbo económico que podría tener el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Fue estrictamente el caso del diario Folha de Sao Paulo, que este lunes publicó un artículo que tituló: "Golpes preocupan a inversionistas extranjeros, pero menos que agenda económica de Lula". También aparecieron las primeras voces de políticos cercanos al ex presidente Jair Bolsonaro que criticaron al gobierno de Lula por el trato hacia los golpistas detenidos.

"Adversos a la inestabilidad, (los inversores extranjeros) consideran preocupante el episodio, pero no tanto como los rumbos que pueda tomar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en la agenda económica, especialmente en el aspecto fiscal", sostuvo un periodista del diario brasileño y agregó que para las voces consultadas el ataque a los poderes del Estado puede tener incidencia "en el corto plazo" pero el foco en el largo plazo está puesto en el "escenario macroeconómico".

El argumento que usó el matutino brasileño fue que los principales indicadores del mercado financiero "prácticamente no reaccionaron" a los hechos golpistas del domingo. "La bolsa de valores brasileña cerró estable (+0,15%), mientras que el dólar subió levemente (+0,38%)", sostuvo Folha y comparó: "El lunes pasado (2) —en la primera sesión bursátil tras la asunción de Lula— el Ibovespa cayó un 3,06% y el dólar subió un 1,47%, en señal de descontento con las señales dadas por el nuevo presidente en su discurso".

Respaldos a Jair Bolsonaro

Una de las voces más fuertes que aparecieron en defensa del ex presidente que continúa internado en Estados Unidos por secuelas de la apuñalada que sufrió en 2018 fue la del senador electo y ex vicepresidente, Hamilton Mourão. En Twitter, el general retirado apuntó al nuevo gobierno por el trato que está dando a los más de 1200 golpistas detenidos. "Que estén detenidos en condiciones precarias en las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia muestra que el nuevo Gobierno, coherente con sus raíces marxistas-leninnistas actúa de manera amateur, inhumana e ilegal", tuitió.

También este martes la sesión en el Congreso brasileño para aprobar de manera simbólica la intervención en el Distrito Federal de Brasilia delineó quiénes mantienen el apoyo al ex mandatario y quiénes no. Fue el caso de los legisladores bolsonaristas Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal (PL) que intentaron, sin éxito, postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial. Para Kicis, la decisión no estaba justificada dado que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. "La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado", argumentó.

Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, informó Folha de Sao Paulo.