Rusia no fue invitada a participar del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Francia

Rusia no fue invitada a los festejos por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial que tendrán lugar en Francia pasado mañana, 8 de mayo, lamentó hoy el embajador ruso en París, Alexey Meshkov.

"El 8 de mayo, en Francia se celebrarán tradicionalmente los festejos dedicados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Siempre fueron invitados los embajadores y agregados militares de los países que hicieron el aporte decisivo a la victoria sobre el nazismo. Sin embargo, esta vez Rusia no estará en las tribunas, aunque estarán los embajadores de los países que pelearon del lado de la Alemania nazi", dijo el diplomático

El embajador ruso destacó la importancia de recordar ese día y saber quién realmente ganó la guerra.

En Francia, por tradición europea, el fin de la Segunda Guerra Mundial se celebra el 8 de mayo. Ese día en 1945, a las 23.01 hora media europea, entró en vigencia el Acta de la capitulación incondicional de Alemania.

Según la hora de Moscú, ese hecho ocurrió a las 1.01 del 9 de mayo, que es cuando terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por eso, Europa lo celebra el 8 de mayo y Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética, el 9.

A fines de abril, el Kremlin informó que no invitó a líderes mundiales a asistir al desfile militar que realizará el lunes próximo por el 77° aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

"No invitamos a ningún líder mundial al Día de la Victoria. No es una fecha de aniversario. Es nuestra fiesta, es una fiesta sagrada para toda Rusia, para todos los rusos. No invitamos a los líderes internacionales", dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ante la prensa.

Con información de Télam