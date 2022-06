El canciller boliviano advirtió que nadie puede decir qué país es democrático y cuál no

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, rechazó hoy “la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma”, al cuestionar la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles.

“El presidente Luis Arce no está en este evento porque no están todos los países. Porque aunque se dice Cumbre de las Américas, hay países que fueron excluidos. Es una lástima que en un espacio de integración haya dejado de ser un punto de encuentro”, lamentó Mayta, al hablar en el cierre de la reunión regional.

El diplomático reseñó que “la exclusión de Cuba parecía haber quedado atrás y se podía creer en un mejor futuro” pero “en una vuelta a un pasado gris, el número de países no convocados se eleva a tres”.

“Perdemos todos la oportunidad de discutir y entendernos en medio de las diferencias”, señaló Mayta.

“Bolivia demanda respeto y reclama el principio de no intervención en los asuntos de otros Estados. Rechazamos la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma. Que la sede sea EEUU no le da la potestad de hacer exclusiones”, subrayó.

Mayta alertó además que “ni la OEA ni su Secretaría General son garantes hoy de institucionalidad y del respeto a los derechos humanos” y cuestionó el rol de la organización en el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019. “No hay transparencia en la OEA de (Luis) Almagro”, sentenció.

“Esa amarga experiencia nos lleva a pensar en el futuro de organizaciones y mecanismos que ya no responden a las necesidades de los pueblos. No estamos obligados a permanecer en donde no se reconocen nuestros derechos ni se halla solidaridad en tiempos de crisis”, afirmó.

Finalmente, reclamó “trato digno para los migrantes”, advirtió que “el hambre es una catástrofe que crece cada día” y puso de relieve que “la búsqueda de soluciones ya no requiere discursos, sino trabajar unidos sin reservas”, porque “los superhéroes no existen y no puede esperarse a un salvador”.

Con información de Télam