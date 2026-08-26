Alerta de Amnistía en Brasil: Facebook no detecta anuncios con desinformación electoral

Amnistía Internacional denunció que Facebook difundió una serie de anuncios electorales de Brasil con desinformación. De acuerdo al informe que publicaron este martes, éstos avisos estaban destinados "exclusivamente" a la población carioca en edad de votar y violaban sus normas respecto a la "interferencia electoral o censal". Advirtieron además que instigaban al cuestionamiento de la legitimidad electoral y a la necesidad de intervención extranjera frente "al desorden político" o al delito.

El experimento fue realizado con anuncios en portugués de Brasil dirigidos exclusivamente a personas brasileñas en edad de votar. Para diseñar los contenidos, Amnistía analizó conversaciones online, opiniones difundidas en redes sociales y publicaciones en portugués de Facebook y X entre enero y mayo de 2026, con el objetivo de reproducir narrativas reales que circulan en el país.

Qué encontró Amnistía Internacional en Facebook

De los 15 anuncios enviados a Facebook, 14 contenían información deliberadamente falsa o engañosa, mientras que uno era neutro y fue utilizado como control dentro del experimento. Todas las publicaciones que tenían desinformación, según revelaron desde Amnistía, fueron diseñados de manera que infringieran la política de Meta sobre "Interferencia electoral o censal".

Los contenidos fueron construidos alrededor de tres tácticas identificadas por Amnistía como frecuentes en discursos que pueden favorecer prácticas autoritarias: la deslegitimación electoral, la construcción de un enemigo y el autoritarismo centrado en la seguridad.

La primera estrategia apuntaba a cuestionar la legitimidad de las elecciones, los sistemas de votación o sus resultados. La segunda presentaba a adversarios políticos y tribunales como amenazas para la nación o instituciones ilegítimas, mientras que la tercera promovía la idea de que la fuerza, la intervención militar o medidas autoritarias eran respuestas necesarias frente al delito o el desorden político.

Anuncios que podían afectar el voto en Brasil

Siete de los anuncios se centraron en afirmaciones engañosas sobre candidatos e instituciones electorales, incluyendo acusaciones de que determinados dirigentes estaban intentando manipular las elecciones o cuestionamientos sobre la integridad del sistema electoral brasileño.

Los otros siete incluían información falsa que podía afectar directamente la capacidad de los ciudadanos para votar. Entre los ejemplos contemplados en la investigación estaban datos incorrectos sobre cuándo y cómo votar o información falsa relacionada con quiénes competían en las elecciones.

La respuesta de Meta

La organización utilizó una cuenta exclusiva para la investigación y no completó el proceso de Meta denominado “Confirmar tu identidad”. Según explicó, la decisión buscó mantener una cuenta de prueba neutral y evitar que el historial de actividad influyera sobre los sistemas de moderación.

Además, los investigadores no se encontraban físicamente en Brasil y tampoco utilizaron una VPN para simular una conexión desde ese país: los anuncios fueron presentados desde Londres. Todas las publicaciones fueron programadas para una fecha futura, lo que permitió cancelar los anuncios aceptados antes de su eventual difusión y evitar posibles daños.

Amnistía Internacional contactó por escrito a Meta el 21 de julio de 2026 para solicitar una respuesta sobre las fallas detectadas y expresar su preocupación por la capacidad de los sistemas de la compañía para identificar y mitigar riesgos vinculados con los derechos humanos. Hasta el momento de la elaboración del informe, Meta no emitió respuesta.