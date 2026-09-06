Alarma en Alemania: la ultraderecha AfD arrasó y está a las puertas de gobernar una región

Imagen de archivo de autos pasando junto a carteles de la campaña electoral del partido Alternativa para Alemania (AfD) para las próximas elecciones estatales en Berlín, Alemania.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) está cerca de hacerse del control de la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir el 44% de los votos en la elección de este domingo según los sondeos de boca de urna. En un contexto donde el partido ultra conversador se posiciona como favorito para las elecciones nacionales del año próximo, el resultado de este domingo es una clara advertencia para la izquierda y socialdemocracia europea.

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Con el gran caudal de votos que consiguió AfD en Sajonia-Anhalt, queda cerca de la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno y en ese caso sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido neonazi controla uno de los 16 estados federados alemanes.

AfD se ilusiona y el oficialismo se cae

"Necesitamos un cambio político fundamental en este país, con una política que por fin vuelva a velar por nuestros propios intereses, por los de nuestro propio país", declaró Ulrich Siegmund, líder de la AfD en Sajonia-Anhalt, en una entrevista con la cadena pública ARD tras el anuncio de las primeras estimaciones en la ciudad de Magdeburgo. También celebró los resultados la copresidenta de AfD, Alice Weidel, que los calificó como "históricos". Desde Francia, el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon cargó contra el los partidos e centro e Europa y aseguró que la victoria de AfD es la "demostración de la ceguera de los políticos centristas".

Si los boca de urna no se mueven mucho, esta elección terminará siendo el mayor éxito electoral de la AfD hasta la fecha, independientemente de que el partido de extrema derecha consiga o no la mayoría absoluta para formar gobierno en Sajonia-Anhalt.

Por el contrario, la oficialista Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz sufrió una duro revés al perder cerca de 20 puntos en relación a la última elección. El primer ministro regional de la CDU, Sven Schulze, obtuvo el 18,5 %, según los boca de urna. La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al quedar entre un 9 % y un 9,5 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,5 %, igual que dl Partido Socialdemócrata.

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