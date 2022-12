Murió Pelé: Presidentes de distintos países despidieron a O Rei

El astro brasileño falleció a los 82 años y los mensajes de cariño recordando su fútbol se hicieron presentes a través de las redes sociales de políticos.

Pelé, el mejor jugador de la historia de Brasil y máximo ganador de la historia de los mundiales de fútbol, murió este jueves a los 82 años luego de mantenerse internado en San Pablo desde fines de noviembre pasado por el avance de un cáncer de colon. Tras conocerse la noticia, dirigentes políticos de todo el mundo se expresaron en redes sociales y despidieron al astro con grandes muestras de cariño.

El primero de ellos fue el flamante presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A través de su cuenta de Twitter, escribió: "Tuve el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: vi jugar a Pelé, en vivo, en Pacaembu y Morumbi. Jugar no, vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol". Y añadió: "Confieso que estaba enojado con Pelé, porque él siempre masacraba a mi Corinthians. Pero, ante todo, lo admiraba. Y el enfado pronto dio paso a la pasión de verlo jugar con la camiseta número 10 de la selección brasileña".

En la misma línea, Lula resaltó que "pocos brasileños" llevaron el nombre del país "tan lejos como él". Y sostuvo: "Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: 'Pelé'". Mientras que sentenció: "Se fue a hacer mesa en el cielo con Coutinho, su gran compañero en el Santos. Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Dejó una certeza: nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé".

Por su parte, el actual máximo mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, compartió una imagen del astro brasileño en sus redes sociales y sostuvo: "Con pesar el fallecimiento de un hombre, que a través del fútbol, llevó el nombre de Brasil al mundo. Convirtió el fútbol en arte y alegría". Y cerró: "Que Dios consuele a tu familia y te acoja en su infinita misericordia".

A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, aseguraron: "El presidente Bolsonaro ruega a Dios para que reciba en sus brazos y de fuerza y fe a toda su familia y amigos para superar este difícil momento. El único tricampeón mundial de fútbol demostró por sus acciones que además de ser un gran atleta fue un gran ciudadano y patriota, elevando el nombre de Brasil por donde pasó".

De todas formas, no se declaró luto como se esperaba; algo que sí fue declarado por la intendencia de Santos ya que en la sede del club homónimo se velarán los restos de O Rei.

El presidente argentino, Alberto Fernández, también se expresó en redes sociales y compartió una imagen de Pelé con la camiseta del seleccionado brasileño. "Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades. Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón", escribió.

El expresidente de Bolivia Evo Morales también se sumó a la oleada de recuerdos y homenajes al "Rey" Pelé. "Muy consternado por la partida del hermano Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mejor jugador brasilero de fútbol del mundo. Nuestra solidaridad a su familia, a sus amigos y admiradores. Pelé vivirá por siempre en la memoria de quienes admiran y practican el fútbol", escribió junto a una imagen del exjugador.

Mientras que el actual mandatario, Luis Arce, agregó: "Hoy el mundo perdió a una gran leyenda del fútbol, Pelé, cuyo ejemplo de perseverancia y amor por el deporte trasciende generaciones. Gracias por iluminar las canchas con tu talento. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia y a todo el pueblo de Brasil".

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuiteó a través de su cuenta oficial: "El Juego. El Rey. La Eternidad". Mientras que la ministra de Deportes de dicho país, Amélie Oudéa-Castera agregó: "El Rey Pelé nos ha dejado. Su leyenda no se apagará nunca. Era el alma del fútbol. Un campeón, un mago, un genio. Su sonrisa lo decía todo".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, añadió a lo escrito por sus pares: "Para un deporte que une al mundo como ningún otro, el ascenso de Pelé desde sus humildes comienzos hasta convertirse en leyenda del fútbol es una historia de lo que es posible". Y concluyó: "Hoy, los pensamientos de Jill y míos están con su familia y todos aquellos que lo amaban".

"Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: 'Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre'", escribió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.