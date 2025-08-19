Fachada de una tienda YPF FULL iluminada por la noche, ícono del nuevo concepto de conveniencia que lidera el mercado argentino.

YPF FULL superó los 20 millones de cafés vendidos en 7 meses y marca un nuevo récord

YPF FULL, la red de tiendas de conveniencia más grande del país, alcanzó una nueva marca histórica en sus ventas de café. En los primeros siete meses de 2025, la compañía superó los 20 millones de cafés vendidos, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al mismo período del año anterior.

Con un promedio de 97.700 cafés diarios, la propuesta de YPF FULL se consolida no solo por volumen, sino también por su capacidad de adaptación a los hábitos de consumo en cada punto del país.

Una experiencia que combina calidad, cercanía e innovación

La oferta de café de YPF FULL forma parte de una experiencia pensada para brindar productos de calidad, atención rápida y un entorno moderno. Esto se complementa con una estrategia que busca regionalizar la propuesta gastronómica: próximamente se incorporarán productos locales que representen sabores típicos de cada provincia.

"Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina. Por eso vamos a incorporar productos regionales en cada tienda FULL, fortaleciendo el vínculo con cada comunidad", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Más que café: medialunas, hamburguesas y alfajores

Además de ser la mayor vendedora de café en el país, YPF FULL es también un actor clave en otros rubros del consumo masivo:

29 millones de medialunas vendidas entre enero y julio

4,5 millones de hamburguesas , lo que la posiciona como la segunda cadena del país en este rubro

2 millones de alfajores marca propia FULL

Estas cifras evidencian el crecimiento sostenido de la marca en distintos segmentos del mercado y su capacidad para competir con grandes cadenas de gastronomía rápida.

Inteligencia comercial en tiempo real

Un factor diferencial es la tecnología de análisis de datos implementada por YPF a través del Real Time Intelligence Center de Comercialización y Marketing, una herramienta que permite tomar decisiones basadas en comportamiento de clientes, por tienda y en tiempo real.

"Desde YPF trabajamos con una mirada integral que combina datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de nuestra red", señaló Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales.

Este enfoque permite que cada tienda FULL se adapte dinámicamente al perfil de su zona, ajustando promociones, productos y precios según el contexto.

La red más grande del país

Con más de 1114 tiendas en todo el país, YPF FULL lidera el segmento de tiendas de conveniencia en Argentina. Este crecimiento se apoya en una marca sólida, un portafolio innovador y una capacidad logística que abarca todo el territorio nacional.

El café se ha transformado en un símbolo de la propuesta de valor de YPF, y la elección diaria de millones de personas es una señal de confianza, comodidad y calidad.