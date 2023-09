Familiares y amigos de soldados muertos en el vuelco de un camión en Neuquén convocan a una marcha

Familiares, amigos y vecinos de los soldados fallecidos marcharán esta tarde para reclamar justicia, al cumplirse una semana del vuelco del camión que los trasladaba y que cayó a un precipicio en la localidad de San Martin de los Andes.

En el vuelco ocurrido el pasado jueves, murieron cuatro integrantes del Ejército Argentino: el cabo primero Cristian González, de 29 años; el cabo Martín Román, de 23; el soldado voluntario Oscar Morales, de 21; y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillán, de 19 años.

González y Román eran oriundos de Salta, mientras que Morales y Canuillán eran de San Martín de los Andes.

En diálogo con Télam, el tío de Morales, Andrés Gutiérrez, explicó que convocaron a una marcha ya que no recibieron respuestas en una semana y "no se han comunicado, no se comunicó por qué fue el accidente, y tampoco difundieron las pericias del camión".

La marcha comenzará a las 18 en la Comisaría 43 de San Martín de los Andes, en la rotonda ubicada sobre la ruta 40, a dos mil metros del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV.

"Convocamos a los vecinos, amigos, madres, padres, que nos acompañen en esta marcha, para pedir la destitución del teniente coronel Chamaroira, del mayor Domínguez Silva y del mayor Taubelang Ruiz, encargado del mantenimiento vehicular y encargado del transporte", precisó el tío del soldado.

Además, comentó que será "una marcha pacífica donde la familia va a pedir justicia; acá no hay partidos políticos".

Gutiérrez señaló que quien conducía el camión, la cabo Alejandra Romero, "se encuentra muy mal, está en un estado psicológico complicado".

"Nos gustaría hablar con ella, pero en este momento no podemos; quisiéramos expresarle que ella no es culpable, sino que es una víctima más de esta negligencia por parte de las personas encargadas de manejar el Ejército", detalló.

Por otra parte, los padres de Morales publicaron una carta abierta en la que hacen responsables del hecho "al jefe del Regimiento de San Martín de los Andes" y otras autoridades nacionales.

"Somos los padres de Oscar Morales, el soldado voluntario que perdió la vida junto a sus tres compañeros, en un camión de carga modelo 75 perteneciente al Ejército Argentino", indicaron en el escrito.

Asimismo, exigieron que "todos los camiones del Ejército, que se encuentran totalmente obsoletos, sean sacados de circulación".

"Queremos que sepan que dentro del Regimiento de San Martín de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse", informaron los padres de Morales.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició una investigación, y la fiscal Inés Gerez solicitó a Policía provincial una pericia accidentológica para determinar la dinámica del accidente y la posible existencia de una falla mecánica en el rodado, pero aún no fueron comunicados los resultados.

El camión Mercedes Benz volcó el 21 de septiembre alrededor de las 14.30 y cayó a un precipicio de más de diez metros a la vera de la ruta provincial 62, camino al lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes.

