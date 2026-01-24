Ante el abandono de rutas nacionales, Misiones refuerza la seguridad vial con fondos provinciales

En el contexto de fuerte ajuste del Gobierno de Javier Milei, en el que se abandona rutas nacionales en todo el territorio argentino, desde Vialidad de Misiones se tomó la decisión de ejecutar intervenciones clave con fondos provinciales con el fin de optimizar la circulación y reducir riesgos viales.

En la localidad de Jardín América, los equipos provinciales instalaron cartelería preventiva y reglamentaria en los accesos al Parque Saltos del Tabay. La intervención acompaña la temporada de vacaciones y busca ordenar el tránsito, mejorar la señalización y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para turistas como para residentes.

De manera simultánea, en El Soberbio, la DPV trabaja de forma conjunta con el municipio en caminos vecinales de Colonia Monteagudo. En ese sector se realizan tareas de perfilado, entoscado, despeje de laterales y limpieza de cunetas, con el objetivo de mejorar la circulación y prevenir daños en las trazas, especialmente durante los períodos de lluvias.

Una obra estratégica para la región

En paralelo, la provincia impulsa un proyecto considerado clave para la conectividad regional, y es la pavimentación de la Ruta Provincial 15. En ese marco, se inició el proceso licitatorio para la ejecución de la obra básica y el asfaltado de un tramo de 16 kilómetros que vincula Colonia La Flor con la RP 2. La iniciativa apunta a asegurar un acceso permanente desde las chacras hacia la localidad de El Soberbio.

El presidente de la DPV, Nicolás Mazal, presentó el proyecto ante vecinos, productores y autoridades locales, junto al intendente Eusebio Ricardo Leiva. Durante el encuentro, las familias destacaron la importancia de contar con un camino transitable durante todo el año para facilitar la salida de la producción y mantener el vínculo con la zona urbana, incluso en condiciones climáticas adversas.

Intervenciones urbanas y continuidad de trabajos

A estos frentes se suma el trabajo urbano que la DPV realiza en Ruiz de Montoya. En coordinación con el municipio, el equipo de pintura ejecuta la demarcación de reductores de velocidad y sendas peatonales sobre la ruta provincial 223, que dentro de la ciudad se convierte en la avenida Los Inmigrantes.

Hasta el momento, los operarios pintaron más de diez reductores y alrededor de doce sendas peatonales en cruces considerados estratégicos. Esta intervención mejora la visibilidad, ordena la circulación y refuerza la seguridad de peatones y conductores.

En los próximos días, estas tareas se extenderán a otros puntos de la provincia y se incorporará el camión de demarcación vial longitudinal para pintar líneas de eje y bordes de calzada. De este modo, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene una política activa de planificación, construcción y mantenimiento de la red vial, con acciones de distinto alcance que impactan en el turismo, la producción y la vida cotidiana, aun en un escenario de retracción nacional de la obra pública.