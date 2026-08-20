Venezolanos y cubanos, entre los deportados a Liberia en virtud de acuerdo de Trump: ministro

Las personas deportadas por Estados Unidos a Liberia procederán en su mayoría de países ‌latinoamericanos, entre ellos Cuba ‌y Venezuela, dijo el jueves a Reuters el ministro de Información liberiano, en una jornada en la que las autoridades recibieron el primer vuelo de deportación.

Este país de África Occidental anunció el martes que acordó aceptar hasta 1.200 deportados por Estados Unidos a terceros ​países en los ⁠próximos 12 meses, el último de varios acuerdos ‌que Washington ha puesto en marcha en ⁠el continente para acelerar las ⁠expulsiones.

Un comunicado gubernamental indicó el martes que los deportados procederían de "países de África y del hemisferio occidental", sin especificar ⁠cuáles, mientras que el Departamento de Estado no ​facilitó detalles sobre las nacionalidades.

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El ministro ‌de Información de Liberia, Jerolinmek ‌Piah, dijo a Reuters que "la mayoría de las ⁠personas proceden de países latinoamericanos. Algunas de Venezuela, Cuba, Colombia y otros".

Afirmó que la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU ​para los ‌Refugiados ayudarán a prestarles servicios, tal y como se ha hecho en otras partes de África.

Aunque los detalles de los operativos de deportación no suelen hacerse públicos, el de Liberia ⁠es uno de los de mayor envergadura del continente africano, donde Washington también ha alcanzado acuerdos con la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana y Sierra Leona.

En la mayoría de los casos, los deportados a terceros países obtuvieron protección jurídica contra la ‌repatriación después de que jueces de inmigración estadounidenses dictaminaran que corrían el riesgo de sufrir tortura u otros abusos en sus países de origen.

Washington ha defendido la legalidad de los acuerdos con terceros países, aunque organizaciones de ‌derechos humanos han señalado que muchos de los deportados acabaron siendo repatriados.

Liberia declaró el martes que los deportados serían ‌acogidos "como invitados", que ⁠podrían marcharse cuando quisieran y que podrían solicitar asilo en Liberia.

Asimismo, indicó que el ​primer vuelo llegó el jueves con 20 deportados, pero no dio información sobre sus nacionalidades.

(Reporte adicional y redacción de Robbie Corey-Boulet; editado en español por Carlos Serrano)