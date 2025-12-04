Una comisión del Vaticano vota en contra de permitir que las mujeres sean diáconos

FOTO DE ARCHIVO. Una monja toma una foto del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro antes de la temporada festiva en el Vaticano

Una comisión de alto nivel del Vaticano votó en contra de permitir a las mujeres católicas ejercer como diáconos, manteniendo la práctica global de la Iglesia católica de mantener un clero exclusivamente masculino, según el informe entregado al papa León XIV y publicado el jueves.

La comisión, en una votación 7 a 1, dijo que la investigación histórica y teológica "excluye la posibilidad" de permitir a las mujeres diaconar en este momento, pero recomendó un mayor estudio de la cuestión.

El informe decía que la evaluación del grupo sobre el asunto era sólida, pero "no permite a día de hoy formular un juicio definitivo".

El difunto papa Francisco instituyó dos comisiones para estudiar la posibilidad de que las mujeres sirvieran como diáconos, que, al igual que los sacerdotes, son ordenados, pero no pueden celebrar misa.

Las comisiones se reunieron en secreto. El informe del jueves constituye la primera publicación de los resultados de los debates.

El papa Juan Pablo II prohibió el sacerdocio femenino en 1994, pero no abordó específicamente la cuestión de las mujeres diáconos.

Sus defensores señalan que hay pruebas de que las mujeres fueron diáconos en los primeros siglos de la Iglesia. Una mujer, Febe, es mencionada como diácono en una de las cartas del apóstol San Pablo.

Con información de Reuters