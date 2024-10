¿Te preocupa dejar la casa sola? Consejos para tener la casa protegida en vacaciones

A continuación, algunos consejos clave para asegurar la casa y disfrutar de las vacaciones sin preocupaciones:

1. Instalar un sistema de alarma confiable

Un sistema de alarmas es una de las mejores maneras de mantener la casa o departamento seguro cuando uno no está. Las alarmas modernas no solo emiten sonidos para disuadir a los intrusos, sino que también están conectadas a servicios de monitoreo que responden inmediatamente ante cualquier alerta. Al elegir un sistema de seguridad, se debe optar por uno que tenga monitoreo 24/7, como los que ofrece la empresa Verisure. Estos sistemas están equipados con sensores de movimiento y cámaras que se activan si se detecta una entrada no autorizada.

2. Usar aplicaciones de seguridad en el celular

Controlar la seguridad del hogar desde el celular es una solución práctica y eficaz. Aplicaciones como My Verisure permiten monitorear en tiempo real lo que sucede en el hogar mientras uno está fuera. Desde la app se puede activar o desactivar la alarma, revisar imágenes captadas por las cámaras, recibir notificaciones instantáneas sobre incidentes, y mucho más. Esta tecnología ofrece control total desde cualquier lugar, brindando tranquilidad incluso cuando se está lejos.

3. Automatización de la iluminación y dispositivos eléctricos

Para que el hogar no parezca desocupado, se pueden utilizar dispositivos domóticos que controlen las luces o cortinas de manera programada. La iluminación automática simula la presencia de personas, lo que puede disuadir a potenciales ladrones. Existen sistemas que permiten programar luces para que se enciendan y apaguen en determinados horarios o cuando detecten movimiento. También es recomendable desconectar electrodomésticos que no sean necesarios para evitar el consumo de energía y riesgos eléctricos.

4. Zerovision: No se puede robar lo que no se ve

Una tecnología cada vez más popular es el uso de sistemas de humo antirrobo, una solución que en el país ofrece Verisure como alarma Zerovision. Este dispositivo se activa cuando la alarma detecta una intrusión, llenando el ambiente de humo denso que bloquea la visibilidad. Esta medida es ideal para evitar que los ladrones puedan actuar rápidamente y les dificulta encontrar objetos de valor, mientras también dificulta que ubiquen las vías de escape. En combinación con cámaras y alarmas, el sistema de humo proporciona una protección extra invaluable.

5. Cámaras de seguridad con grabación en la nube

Las cámaras de seguridad son otro recurso imprescindible para dejar la casa o departamento seguro. Optar por cámaras que graben las imágenes en la nube, de modo que se pueda acceder a las grabaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, muchas cámaras incluyen micrófonos y altavoces, permitiendo hablar a través de ellas para comunicarse en caso de detectar algo sospechoso.

6. Comunicarse con un vecino o familiar de confianza

Siempre es una buena idea dejarle una copia de tus llaves a un vecino o familiar cercano en caso de cualquier emergencia. Pedirle que eche un vistazo al estado de la casa durante el fin de semana largo también puede brindar mayor tranquilidad. Además, es útil coordinar para que recoja el correo o cualquier entrega que pueda acumularse, ya que esto podría ser un indicio de que la casa está vacía.

7. Reforzar aberturas y emplear un lector de llaves

Asegurarse de que todas las puertas y ventanas estén correctamente cerradas antes de partir. Instalar cerraduras adicionales o pestillos en puntos vulnerables es una medida sencilla pero efectiva. Además, existen sensores de apertura que se pueden vincular al sistema de alarma para que notifique si alguien intenta forzar una entrada. Por ejemplo, el lector de llaves integrado en la app My Verisure permite registrar quién entra y sale de la casa en todo momento.

Disfrutar del fin de semana largo sin preocupaciones

La clave para disfrutar de un fin de semana largo sin preocupaciones está en dejar el hogar bien protegido con Verisure. Contar con un sistema de alarmas eficiente y aplicaciones que permita controlar la seguridad a distancia es fundamental. De esta manera, no habrá que estar alerta mientras te relajás en familia, ya que la tecnología hará ese trabajo por vos, asegurando tu casa, departamento o negocio y permitiéndote disfrutar de tus merecidas vacaciones.