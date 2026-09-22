Usura y préstamos clandestinos en La Rioja: dónde denunciar y qué canales están habilitados

En el marco de las acciones que viene llevando la provincia para combatir a las empresas usureras y acompañar a las familias en estos contextos de alta morosidad, el Gobierno de La Rioja recordó cuáles son los canales disponibles para denunciar. En este marco, se establecieron herramientas destinadas a proteger a quienes recurren a este tipo de financiamiento.

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Las personas afectadas pueden recurrir a la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, que cuenta con oficinas en Capital y distintos departamentos de la provincia.

Las autoridades recordaron que los consumidores que enfrenten intereses desproporcionados, condiciones poco claras o mecanismos abusivos de cobro pueden realizar una denuncia ante los organismos correspondientes.

Consultas

Las autoridades provinciales señalaron que recurrir a los canales oficiales permite activar la intervención de los organismos competentes y contribuir a evitar que este tipo de prácticas continúe afectando a otras familias riojanas.

Las herramientas fueron establecidas en el marco del Decreto N.º 1.293/26, ratificado por la Ley N.º 10.901, que establece mecanismos de protección para las personas que acceden a créditos y préstamos frente a posibles condiciones abusivas.

Además de las oficinas presenciales, la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor habilitó canales para realizar consultas y solicitar orientación. Las personas interesadas pueden comunicarse al 0380 445-3071 o enviar un correo electrónico a defensadelconsumidor@larioja.gob.ar.

Dónde denunciar

Las denuncias pueden presentarse de manera presencial en las oficinas habilitadas por la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor. Los puntos de atención se encuentran distribuidos en Capital y once departamentos del interior provincial.

En Capital, la oficina funciona en Pelagio B. Luna 816. En Chilecito, el punto de atención está ubicado en San Martín 15.

También existen oficinas en Aimogasta, en Joaquín V. González s/n, barrio Centro; Chamical, en avenida Perón y calle Colón; y Chepes, en el Palacio Municipal, ubicado en avenida 9 de Julio esquina Sarmiento.

En Milagro, la atención se realiza en San Martín esquina Mitre, mientras que en Olta funciona en Castro Barros 108. En San Blas de los Sauces, las personas pueden acercarse a la oficina de la ex Hostería Municipal.

Por su parte, en Villa Unión la oficina está ubicada en la nueva Terminal de Ómnibus, local 12. También hay puntos de atención en Patquía, departamento Independencia, en 25 de Mayo s/n; en Castro Barros, sobre avenida Pedro Ignacio de Castro Barros; y en Villa Castelli, en el Punto Digital de calle Islas Malvinas, barrio Centro.