Miles de personas protestan contra las políticas migratorias de Trump

Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos

Miles de trabajadores y estudiantes se manifestaron el martes en ciudades y campus universitarios de ‍Estados Unidos en oposición ⁠a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En el primer aniversario del segundo mandato de Trump, surgieron protestas en todo el país contra su agresiva represión de la inmigración, que provocó indignación después de que agentes federales sacaran a una ciudadana estadounidense de su coche y mataran a tiros a Renee Good, una madre ‌de 37 años, en Mineápolis hace unas ⁠semanas.

Cientos de manifestantes se reunieron ⁠en Washington y en ciudades más pequeñas como Asheville, Carolina del Norte, donde los manifestantes marcharon por el ‍centro de la ciudad gritando "No al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por ⁠sus siglas en inglés), no ‌al KKK, no a un EEUU fascista",

El Gobierno de Trump dice que tiene un mandato de los votantes para deportar a millones de inmigrantes en el país ilegalmente. Encuestas recientes muestran que la ‌mayoría de ‌los habitantes de EEUU desaprueban el uso de la fuerza por parte de los agentes del ICE y otras agencias federales.

Los estudiantes universitarios se manifestaron en Cleveland, en el estado ​de Ohio, al grito de "No al odio, no al miedo, los refugiados son bienvenidos", mientras que los estudiantes de secundaria de Santa Fe, en Nuevo México, abandonaron sus clases para asistir a una concentración "Paren el terror de ICE" en el capitolio del estado, según los organizadores ‍de la protesta y las autoridades escolares.

Las acciones fueron organizadas por grupos de izquierda como Indivisible y 50501, así como por sindicatos y organizaciones de base que se oponen a los campos de detención de inmigrantes, ​como el de El Paso, en Texas, donde han muerto tres detenidos en las últimas seis semanas, según las autoridades ​federales.

Las manifestaciones iban a extenderse hacia el oeste, a ciudades como San Francisco y Seattle, donde ⁠estaban previstas protestas por la tarde y por la noche.

Con información de Reuters