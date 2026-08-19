Una serie de réplicas sacuden la ciudad española de Granada durante la noche

Grietas en una torre dañada tras el terremoto que afectó al sur de España, en Granada, España

​Al menos 10 terremotos sacudieron Granada, en el sur de España, durante la noche, ‌informaron las autoridades ‌este miércoles, en el marco de una actividad sísmica que comenzó en la región hace cinco días y que ha provocado lesiones leves y daños en edificios.

Muchas tiendas, iglesias y museos permanecieron cerrados, mientras que el gobierno local ​cerró las oficinas ⁠por precaución. Medios de comunicación locales informaron ‌de que algunos residentes huyeron hacia ⁠la costa, mientras que otros ⁠optaron por quedarse al aire libre por temor a que se derrumbaran los edificios.

El seísmo más ⁠fuerte de la serie, de magnitud 3,4, ​se produjo a las 22:35 horas ‌del martes (2035 GMT), con ‌epicentro en Ogíjares, a 7 kilómetros al sur de ⁠la ciudad de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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A este le siguieron nueve temblores de entre 1,5 y 2,5 de magnitud y ​decenas de réplicas ‌de menor intensidad.

Los servicios sanitarios informaron de que atendieron 14 casos —en su mayoría ataques de pánico o ansiedad— y se recibieron más de 500 llamadas a los ⁠servicios de emergencia. Unas 600 personas fueron evacuadas de bloques de viviendas que requerían inspección, declaró el martes a la prensa el responsable andaluz Antonio Sanz.

"Es evidente que no hay peligro inminente y que la población no ha corrido ningún riesgo", ‌afirmó Sanz, quien añadió que aún era imposible determinar el alcance total de los daños, aunque las evaluaciones preliminares sugerían que se limitaban a cornisas y fachadas, sin que hubiera problemas estructurales ‌graves.

Paqui Valero, vecina de Albolote, a las afueras de Granada, contó al periódico local Ideal que ella ‌y su pareja ⁠abandonaron el trabajo para conducir hacia el sur con sus dos hijos ​por una autopista colapsada.

"He pasado mucho pánico", afirmó.

Con información de Reuters