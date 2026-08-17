Una encuesta revela que Lula mantiene estrecha ventaja sobre senador Bolsonaro a puertas de comicios Brasil

Campaña de reelección del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el estadio Primeiro de Maio de São Bernardo do Campo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da ‌Silva, mantiene ‌una estrecha ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival de la derecha, en una posible segunda vuelta de cara a ​las elecciones ⁠de octubre, según reveló este ‌lunes una encuesta ⁠de BTG Pactual/Nexus.

• ⁠En una segunda vuelta simulada, el izquierdista Lula obtendría el 47 % ⁠del apoyo de los ​votantes, frente al ‌44 % de Bolsonaro, ‌sin cambios respecto a la ⁠encuesta de la semana pasada.

• La encuesta tiene un margen de error ​de dos ‌puntos porcentuales.

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• En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 41 % de los votos, ⁠seguido de Bolsonaro con un 36 %, ambos con un punto porcentual más que la semana anterior.

• El senador Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente ‌Jair Bolsonaro.

• Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta, los dos ‌candidatos más votados pasan a la segunda vuelta.

• La encuesta se ‌realizó ⁠entre 2.003 personas del 14 al 16 ​de agosto.

(Reportaje de Fernando Cardoso; edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas )