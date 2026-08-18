Varias personas permanecen de pie frente a la Universidad Ateneo de Zamboanga tras un tiroteo que dejó dos muertos, en Zamboanga, al sur de Filipinas

Por Karen Lema y ​Mikhail Flores

MANILA, 18 ago (Reuters) - Dos estudiantes murieron el martes en un tiroteo ocurrido en un instituto del sur de Filipinas, uno ‌de ellos el autor de ‌los disparos, pero la situación ya estaba bajo control, según informaron las autoridades. Se trata del segundo incidente de este tipo en el país en menos de dos meses.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ordenó a las fuerzas del orden que investigaran el caso y determinaran las medidas que deben adoptarse para prevenir la violencia en los ​centros educativos.

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"Nuestras escuelas ⁠son el lugar al que confiamos a nuestros hijos para que ‌aprendan, crezcan y sueñen con la vida que les ⁠espera. También deben ser uno de los ⁠lugares más seguros de nuestro país", dijo Marcos en un comunicado.

El tiroteo tuvo lugar en una escuela adscrita a la Universidad Ateneo de Zamboanga, ⁠de gestión privada, en la ciudad de Zamboanga, donde el ​agresor entró en el recinto escolar con una ‌pistola y un rifle y disparó ‌contra los alumnos que se encontraban dentro del aula, según ⁠un informe policial preliminar.

Un video difundido por GMA News, con las imágenes difuminadas, mostraba escenas caóticas en el interior de un aula, con los alumnos agachándose para protegerse mientras resonaban varios disparos.

La víctima era ​un alumno ‌de 10.º curso, según la policía. El agresor, un alumno de 9.º curso, se quitó la vida, según la policía.

Otras dos personas resultaron heridas.

Este tiroteo se produce tras un ataque ocurrido en junio en un instituto público de la ciudad ⁠de Tacloban, en el centro de Filipinas, en el que al menos tres alumnos murieron y unos 20 resultaron heridos cuando dos de sus compañeros abrieron fuego en el recinto escolar.

Los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Filipinas, donde existen normas relativamente estrictas sobre la tenencia de armas, que incluyen comprobaciones de antecedentes y requisitos de evaluación psicológica, aunque ‌siguen circulando armas de fuego ilegales.

El canal de noticias ANC mostró imágenes de alumnos y padres reunidos frente a las puertas del centro, en presencia de algunos policías y soldados armados. Se vio llegar al centro a los investigadores de la escena del crimen.

La escuela es un edificio ‌de cinco plantas situado en un terreno de 8 hectáreas que alberga a los alumnos de primaria y secundaria de la universidad, según su página web.

El ‌suceso se produjo ⁠menos de diez días después de un incidente de gran repercusión en Tailandia, donde un estudiante protagonizó un ​tiroteo en una escuela situada en las afueras de Bangkok.

Con información de Reuters