Un incendio invade una localidad turística croata y deja 36 heridos

Bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Omis, Croacia, el 13 de agosto de 2026, en esta imagen fija tomada de un video

Un incendio ​en Croacia avivado por fuertes vientos invadió durante la noche a la localidad turística de Omis, engullendo viviendas, obligando ‌a unas 1.000 personas ‌a evacuar y dejando decenas de heridos, según informaron el viernes los bomberos y las autoridades sanitarias.

Las llamas envolvieron asentamientos y árboles en más de 1.000 hectáreas, tiñendo de rojo el cielo nocturno sobre Omis, una pintoresca localidad situada en la preciada costa dálmata de Croacia, rodeada de árboles y ​colinas rocosas.

De las ⁠36 personas atendidas por los servicios de ambulancia en la ciudad ‌de Split, situada a unos 25 kilómetros al ⁠noroeste, 14 fueron hospitalizadas y siete ⁠presentaban lesiones que ponían en peligro su vida, según informaron las autoridades sanitarias.

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Los refugios de emergencia, abiertos en varias localidades a ⁠lo largo del tramo que va de Omis ​a Split, acogieron a unas 1.000 personas ‌durante la noche.

"Fue un incendio muy ‌intenso, arrasó con todo a su paso (...). Los daños ⁠materiales han sido enormes", dijo el jefe de bomberos, Slavko Tucakovic.

El incendio parecía haberse calmado el viernes por la mañana y ya no había llamas visibles, añadió. Parte del personal ​de extinción ‌y cuatro aeronaves fueron reasignados a otro incendio más al sur, en la península de Peljesac, una zona boscosa conocida por sus viñedos.

El primer ministro, Andrej Plenkovic, se dirigía a Omis acompañado de varios ⁠ministros del Gobierno, informaron los medios locales.

El calor y la sequía, que los científicos relacionan con el cambio climático, han creado las condiciones ideales para los incendios en toda Europa este verano, especialmente en Francia, España y Grecia. Los Balcanes también han sufrido varias olas de calor.

Los incendios han amenazado el turismo en plena ‌temporada vacacional. El jueves, cientos de turistas huyeron en barco de una localidad costera del norte de Grecia mientras las llamas avanzaban a toda velocidad por un bosque hacia la costa.

En Croacia, 286 bomberos, 90 vehículos de extinción y cuatro aviones lucharon ‌contra el fuego durante toda la noche, según Tucakovic. Se cerró un tramo de una importante autopista costera.

"Todo se incendió en un segundo", ‌dijo Goran Lović, ⁠propietario de una cafetería cercana al lugar donde se declaró el incendio en Lokva Rogoznica, al ​periódico Jutarnji List.

"Ocurrió de repente; había llamas en la zona donde hay bosque y no hay casas."

Con información de Reuters