Un ataque en la región nigeriana de Plateau deja al menos 25 muertos

FOTO DE ARCHIVO. La gente se agolpa al llegar la policía al lugar de un ataque, en Angwan Rukuba, Jos Norte, estado de Plateau (Nigeria)

Al menos 25 personas perdieron la vida en un ataque perpetrado durante la noche ‌en una aldea del ‌estado de Plateau, en el centro de Nigeria, según informaron el martes autoridades locales y residentes, un episodio de violencia que ha agravado el temor a represalias violentas en esta región conflictiva.

El incidente pone de relieve la persistente inseguridad en ​el estado de ⁠Plateau, donde las tensiones entre las comunidades agrícolas ‌y los pastores suelen degenerar en actos ⁠de violencia en represalia, ⁠que se saldan con muertos, desplazados y personas sin hogar.

• Lemun Le'an Iliya, concejal que representa a la ⁠zona, dijo que 23 personas perdieron la ​vida en el ataque y que ‌otra víctima falleció posteriormente en ‌el hospital.

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• El residente Amos John señaló ⁠que había fallecido otra víctima más, lo que eleva el número de muertos a al menos 25. Explicó que los atacantes fueron de casa ​en casa ‌matando a los residentes con machetes, y que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.

• Alfred Alabo, portavoz de la policía de Plateau, declaró a Reuters que ⁠se estaban desplegando agentes en la zona y que emitirían un comunicado tras evaluar la situación.

• Un grupo local, el Mwaghavul Youth Movement, acusó a las autoridades de no proteger a las comunidades vulnerables y pidió que se revisara la seguridad en la zona.

• "La ‌destrucción recurrente de comunidades, el asesinato de ciudadanos inocentes, el incendio de viviendas y la destrucción de tierras de cultivo no pueden seguir tratándose como incidentes ordinarios", afirmó el portavoz Tubwot Joël Sunday.

• El ‌estado de Plateau, situado en el Cinturón Medio de Nigeria, lleva mucho tiempo azotado por la violencia relacionada con ‌disputas sobre ⁠tierras, derechos de pastoreo y recursos, a menudo agravadas por divisiones étnicas y ​religiosas.

Con información de Reuters