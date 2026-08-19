Un ataque aéreo israelí mata a nueve palestinos en una comisaría de Gaza, según médicos

Imagen referencial de una persona de pie en la parte trasera de una ambulancia en un lugar destruido durante la ofensiva israelí, en Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza

Un ​ataque aéreo israelí mató el miércoles a nueve palestinos en una comisaría de Gaza, informaron médicos, dos días después de que el enviado ‌estadounidense Jared Kushner concluyera una visita ‌a la región que no logró impulsar el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en el enclave.

Fuentes médicas y policiales dijeron que varios agentes, algunos de ellos de alto rango, figuraban entre los muertos en lo que el Ministerio del Interior, dirigido por Hamás, identificó como la sede de la policía municipal. Otras 15 personas resultaron heridas, agregaron.

Más temprano el miércoles, en ​el campo de refugiados ⁠de Nuseirat, en el centro de Gaza, otro ataque aéreo israelí mató a ‌un palestino, según médicos, lo que elevó a al menos ⁠10 el número de muertos durante la jornada.

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El ⁠Ejército israelí afirmó que ese ataque tuvo como objetivo a un combatiente de Hamás. No se ha pronunciado sobre el ataque contra la comisaría.

AVANCES DIPLOMÁTICOS ESTANCADOS

En lo ⁠que a finales de julio había parecido un posible avance, el ​presidente Trump anunció que Hamás había aceptado una hoja ‌de ruta que contemplaba que el grupo ‌armado palestino entregara sus armas por etapas, a medida que el Ejército ⁠israelí se replegara de Gaza. Las fuerzas armadas también pondrían fin a sus operaciones en el territorio.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuya coalición gobernante se encuentra rezagada en los sondeos de opinión antes de las elecciones ​de octubre, rechazó ‌la hoja de ruta e insistió en que el Ejército sólo se retiraría una vez que Hamás se hubiera desarmado por completo.

Hamás ha exigido que Israel cumpla el alto el fuego y retire sus fuerzas de Gaza. Ambas partes discrepan sobre el orden en que ⁠debe aplicarse el plan de Trump.

Israel afirmó que sus ataques buscaban frustrar atentados inminentes de Hamás y otros grupos armados de Gaza.

El martes, un ataque aéreo israelí mató al menos a siete palestinos, entre ellos un niño, en una cafetería situada frente al mar, según médicos. El Ejército israelí dijo que el ataque tuvo como objetivo a comandantes de Hamás que habían planeado acciones contra las fuerzas que operaban en ‌el enclave.

El miércoles, un responsable de Hamás dijo que el grupo había comunicado a los mediadores del alto el fuego —Egipto, Qatar y Turquía— que, si no cesaban los ataques selectivos de Israel, "eso influiría en su postura sobre el acuerdo". No dio más detalles.

El responsable afirmó que las muertes más recientes habían supuesto un revés para ‌los esfuerzos diplomáticos de Kushner, pese a las garantías que tanto él como la Junta de Paz de Trump dieron a los dirigentes de Hamás cuando se reunieron con ‌ellos el domingo en ⁠Egipto de que obligarían a Israel a poner fin a los "asesinatos y ataques selectivos".

Más de 1.200 palestinos y cuatro soldados israelíes ​han muerto en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego en octubre pasado, según autoridades sanitarias gazatíes y el Ejército israelí.

Con información de Reuters