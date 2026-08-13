Ucrania propone tregua a Rusia en mar Negro por temor sobre suministro de alimentos: fuente

Una imagen satelital muestra un petrolero dañado tras un ataque con drones y misiles ucranianos en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Novorossiysk.

Por Yuliia Dysa ​y Daniel Flynn

KIEV, 13 ago (Reuters) - Ucrania envió a Rusia una propuesta en la que ‌sugiere que ambas ‌partes pongan fin a los ataques contra objetivos civiles en el mar Negro, según informó una fuente.

Ambos países han advertido sobre las amenazas que se ciernen sobre el suministro alimentario mundial tras semanas de intensos ataques contra ​buques y ⁠puertos.

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La propuesta de suspender los ataques fue ‌transmitida por Kiev a través de ⁠un tercero y Ucrania seguía a ⁠la espera de una respuesta, según declaró a Reuters la fuente.

Tanto Rusia como Ucrania, actores clave ⁠en el mercado agrícola mundial, se ​han acusado mutuamente de intensificar los ‌ataques contra buques utilizados ‌para las exportaciones.

Kiev tuvo que recurrir a ⁠rutas alternativas después de que muchos armadores dejaran de hacer escala en los puertos de la región meridional de Odesa —fundamentales para la ​exportación ‌de granos— por temor a ataques rusos contra buques de pabellón extranjero y la infraestructura portuaria.

Rusia no se pronunció de inmediato sobre el asunto de forma ⁠pública. Antes de que se publicara la noticia, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko, afirmó que Moscú no había recibido ninguna propuesta formal de alto el fuego en el mar Negro.

"Últimamente hemos oído muchos llamados a favor de ‌diversos tipos de moratorias y treguas. Estas ideas se están planteando a través de diversos canales, pero no hemos recibido ninguna propuesta formal", afirmó, según la agencia estatal de noticias rusa TASS.

El ‌bloqueo de facto de los puertos ucranianos del mar Negro en la región de Odesa ha ‌provocado que las ⁠exportaciones de cereales ucranianos se desplomen un 76% interanual en lo que ​va de agosto, y el sector agrícola advierte de graves consecuencias si la situación persiste.

(Editado en español por Manuel Farías y Carlos Serrano)