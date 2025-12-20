Quintela firmó un convenio clave para potenciar el turismo cooperativo y mutual en La Rioja

El Gobierno de La Rioja firmó un convenio estratégico con la Federación Nacional de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo (FEDETUR) con el objetivo de potenciar el turismo cooperativo y mutual, ampliar la promoción de los atractivos provinciales y fortalecer el turismo social, accesible y receptivo desde una lógica federal.

El acuerdo se rubricó en la Residencia Oficial y contó con la participación del gobernador Ricardo Quintela, el presidente de FEDETUR, Roberto Lisca, y el secretario de Turismo de la Provincia, José Rosa.

Durante el acto, Quintela destacó el rol del mutualismo y el cooperativismo como herramientas clave para el desarrollo económico y social, especialmente en actividades como el turismo, que generan empleo, fortalecen las economías regionales y promueven el arraigo local. En ese sentido, subrayó la importancia de articular políticas públicas con organizaciones de la economía social para ampliar oportunidades en todo el territorio provincial.

A través de sus redes sociales, el gobernador publicó: "La Rioja tiene grandes bellezas turísticas, que venimos desarrollando y potenciando diferentes estrategias, para seguir en este camino firmamos un convenio estratégico con FEDETUR para fortalecer el turismo cooperativo y mutual en nuestra provincia y que más personas de diferentes provincias lleguen a conocer nuestra provincia".

"Agradecemos la confianza de FEDETUR para estos proyectos que serán beneficiosos para todas y todos los riojanos. Estamos comprometidos con un turismo social, accesible y que impulse el desarrollo económico de La Rioja", concluyó Quintela en su mensaje.

Por su parte, Lisca señaló que el convenio permitirá fortalecer el turismo receptivo en La Rioja y potenciar la difusión de eventos y propuestas culturales emblemáticas, como la Chaya, dentro de la red nacional de cooperativas y mutuales. “La idea principal es articular un trabajo conjunto para promocionar las actividades que se desarrollan en la provincia entre todos nuestros afiliados y sumar la oferta turística riojana a nuestra plataforma nacional”, explicó.

El titular de FEDETUR remarcó además que la federación está integrada por mutuales, cooperativas, municipios y organizaciones sociales de todo el país, con presencia en seis regiones y una base que supera las 350 mil personas. “Somos una federación con matrícula cooperativa que impulsa el turismo desde la economía social, promoviendo acuerdos con las provincias”, indicó.

Lisca también valoró la mirada del Gobierno riojano hacia este sector y afirmó que “no es habitual encontrar un Poder Ejecutivo que sostenga políticas de Estado en favor de la economía social. La Rioja lleva muchos años trabajando en esta línea, incluso con presupuestos acotados”.

El acuerdo de cooperación prevé una serie de acciones concretas para potenciar el turismo provincial. Entre los principales puntos, se establece la elaboración de un portafolio turístico con enfoque federal y de economía social, que incluirá propuestas de turismo social, accesible, estudiantil y premium.

Asimismo, se impulsará el desarrollo de corredores turísticos regionales que integren a La Rioja con otras provincias del Norte Grande, fortaleciendo la circulación de visitantes y la articulación interprovincial. El convenio también contempla la organización de capacitaciones, foros, encuentros y jornadas vinculadas al turismo cooperativo y mutual.

Otro eje central será la coordinación con organismos públicos y privados, como agencias de viajes, hoteles y prestadores turísticos, junto con organizaciones sociales para ampliar la oferta y mejorar la calidad de los servicios. Además, La Rioja podrá participar en programas impulsados por las comisiones temáticas de FEDETUR, como Juventud, Mujer y Personas con Discapacidad, cuando resulten pertinentes para la realidad provincial.