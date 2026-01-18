Formosa, verano natural: ríos, lagunas y reservas que consolidan a la provincia como destino para el verano 2026

Formosa es uno de los destinos preferidos este verano 2026 gracias a una combinación de entornos naturales, actividades recreativas y una infraestructura urbana que acompaña el crecimiento turístico. Ríos, riachos, bañados y lagunas definen gran parte del paisaje provincial y estructuran experiencias que van desde el ecoturismo hasta propuestas culturales y recreativas pensadas para distintos públicos.

Sobre estos ambientes se desarrollan ecosistemas con gran diversidad de flora y fauna autóctonas, bien conservados y convertidos en uno de los principales atractivos para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Los destinos más elegidos para visitar Formosa

Se pueden destacar cuatro destinos que conectan al visitante con la naturaleza y el disfrute de la identidad formoseña que se ve en cada paisaje.

Herradura

Entre los destinos más visitados durante la temporada estival se encuentra Herradura, ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Formosa, con acceso por la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 1. La villa turística se destaca por su balneario municipal con playas habilitadas, guardavidas y entrada libre, además de actividades náuticas como canotaje y paseos en lancha.

A esto se suma el Complejo Provincial del Timbó, que ofrece piletas, quinchos y sectores de acampe en un entorno de vegetación nativa. Durante el verano 2026, el lugar cuenta con ferias de emprendedores y el Mercado Comunitario los fines de semana, y se prepara para recibir en febrero la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que combina pesca deportiva, espectáculos musicales y propuestas recreativas para toda la familia.

Laguna Oca

Muy cerca del casco urbano se encuentra la Reserva de la Biosfera Laguna Oca, a la que se accede por la avenida Ribereña y la Ruta Provincial Nº 1. Este espacio natural permite disfrutar de playa y balneario con aguas cálidas, realizar canotaje y paseos en lancha, recorrer senderos a pie o en bicicleta y observar fauna típica de los humedales, especialmente aves.

Durante enero y febrero se desarrollan actividades recreativas gratuitas como el ciclo "Atardecer en la Laguna Oca", con cabalgatas los sábados y paseos en lancha los domingos, además de talleres, juegos y eventos deportivos y culturales.

Guaycolec

Otra alternativa destacada es la reserva natural y estación de animales silvestres Guaycolec, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de la capital por la Ruta Nacional Nº 11. El predio ofrece senderos entre la flora del Chaco Húmedo, observación de fauna como guacamayos, monos, tapir, carpinchos y aves autóctonas, y visitas guiadas a cargo de personal especializado que explica las tareas de rehabilitación y conservación de especies rescatadas.

También cuenta con áreas recreativas equipadas con mesas, bancos y parrilleros, ideales para pasar el día al aire libre. La entrada es libre y gratuita, y durante el verano abre viernes, sábados, domingos y feriados en horario diurno.

Parque Nacional Río Pilcomayo

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, el Parque Nacional Río Pilcomayo se presenta como uno de los principales atractivos del norte provincial. Se accede desde la ciudad de Formosa por la Ruta Nacional Nº 11 hasta Laguna Blanca y luego por la Ruta Provincial Nº 86. El área protegida permite recorrer senderos interpretativos en Estero Poí y Laguna Blanca, observar una gran diversidad de aves, con más de 300 especies registradas, y fauna silvestre como carpinchos y monos, y disfrutar de paisajes característicos del Chaco Húmedo.

El parque ofrece además actividades gratuitas como caminatas por pasarelas, picnic en áreas equipadas, navegación en kayak o canoas sin motor y zonas de acampe habilitadas, ideales para vivir el verano en contacto pleno con la naturaleza. Los distintos parajes son un destino que combina descanso, recreación y biodiversidad, que ofrece una alternativa diferente para descubrir el nordeste argentino durante la temporada estival.